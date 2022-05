Tollegno 1900 Collezione A/I 23/24: spazio all'essenza nel nome della propria identità

Due Book raccontano l’azienda attraverso i suoi filati iconici, invitando ad un wool journey carico di suggestioni visive e tattili. Con «Cosy» e «Soulful» spazio viene anche riservato alle novità che fanno del self care la loro forza. In prima linea rimane la sostenibilità come elemento

La storia di un’azienda si legge anche nei suoi prodotti. Partendo da questo assoluto Tollegno 1900 afferma la propria identità, sviluppando per l’autunno/inverno 2023/24 una collezione che è sintesi ed espressione dei valori (ricerca, innovazione e sostenibilità) e delle abilità produttive che ne hanno fatto una delle protagoniste del comparto tessile italiano e internazionale.

Forte di queste consapevolezze Tollegno 1900, per la prossima stagione fredda, si pone simbolicamente al centro della propria collezione, mettendo la lente sia sui filati che, nel tempo, l’hanno resa riconoscibile, sia su prodotti di recente realizzazione già però destinati a diventare degli iconici.

«Dopo anni dedicati ad innovare e a sviluppare nuovi prodotti, abbiamo sentito la necessità di fare il punto di tutta la strada fatta, per poter così proseguire nel nostro cammino con maggiore chiarezza. «Riconoscibilità», «identità consapevole» ed «essenza» sono diventate le linee guida nel creare la proposta A/I 23/24: una collezione che ci rappresenta in toto raccontando chi siamo proprio attraverso i nostri filati», spiegano dall’azienda.

Per dare valore alla lana in tutte le sue declinazioni, sono così nati «Collection Book» e «Collection Stitches» che del filato naturale fanno il loro interprete.

Collection Book: a wool journey

Un viaggio nel mondo della lana, proposta in purezza o in mischia con altri filati nobili e naturali come cashmere, seta e cotone. Un percorso di eccellenza che ne mette in evidenza le molteplici anime e le caratteristiche che la rendono idonea per mille utilizzi. Un itinerario scandito da 19 filati che ripercorrono la storia di Tollegno 1900 e aprono a nuove visioni.

Collection Book è tutto questo. Ma anche molto altro, proponendo un’esperienza visual&touch che alle parole sostituisce la sensorialità della vista e del tatto, grazie a schede in cui ampio spazio viene dedicato proprio al prodotto nella sua concretezza.

Ad aprire la prima parte del Book è la sezione «Harmony world» declinata in tutte le proposte che sono connesse al filato 100% Lana merino extrafine maggiormente rappresentativo dell’azienda: «Harmony» (2/30-2/37 – 2/48 e nella versione multiply 3500/4500) , «Harmony 4.0», con le sue 4 features total easy care, compact, high twist ed eco idro, «Harmony NT»(per infeltrimento), «Evolution», filato super comfort per la sua componente elasticizzata, «Nuage», caratterizzato da sottigliezza e morbidezza al tatto, sofficità ed iper leggerezza, il neonato «Cosy» - 96% Lana Merino Extrafine e 4 % Nylon testurizzato esprime un nuovo approccio di stile che pone al centro la ricerca di benessere e la sensazione di avvolgenza e di coccola sulla pelle - «Free» e «Free NT»(per infeltrimento).

A chiudere questa prima sessione del Libro sono «Wild», 100% Pure New Wool dalla mano e dall’aspetto morbido ed «Explorer», la cui lana non trattata e di finezza sostenuta lo rende idoneo per la maglieria rettilinea sia in prodotti corposi e consistenti, sia in capi con effetto lana cotta. A farne poi un prodotto unico, green per DNA, è la sua naturale sostenibilità sottolineata dalla sua lavabilità ad acqua anche senza trattamento irrestringibile.

«La seconda parte del Libro si concentra invece sulle lane super fini presentante sia in purezza, come in «New Royal» e «New Royal 4.0», 100% lana merino ultrafine che, total easy care, compact, high twist e eco-idro, ha tutte le carte in regola per interpretare al meglio le esigenze termiche stagionali, «Agreable», «Icewool», «Icewool» RWS, sia in mix con filati di pregio come seta, cotone e cashmere», puntualizzano dall’azienda.

La novità riguarda in particolare proprio il binomio lana&cashmere, che vede affiancarsi a «Sublime» (90% lana merino extrafine e 10% cashmere), emblema di raffinatezza e ricercatezza sin dal nome, la neo proposta «Soulful» interprete di un nuovo concetto di self care e wellness nel segno della cura che trova la sua migliore espressione in outfit sporty chic.

A completare la collezione sono poi «Sultano», «Delice» e «Harmony 4.0 Silk», in cui l’extrafine merino sposa la seta, e «Woolcot» e «Woolcot Bio», prodotto conscious core che fa del sodalizio tra lana merino extrafine certificata RWS e cotone organico il proprio tratto distintivo. Una componente, quella sostenibile, che si legge anche nella scelta di realizzare integralmente il Book con carta 100% riciclata, biodegradabile, certificata FSC, chlorine free e carbon natural. «La nostra identità si legge anche nella coerenza con cui proseguiamo il nostro progetto in ogni sua fase e componente: essere sostenibili è parte del nostro credo e tutto ciò che realizziamo non può che rappresentarlo», concludono da Tollegno 1900.

Collection stiches: oltre il punto

Esperienzialità è anche il fil rouge di Collection Stitches, book dedicato ad una serie di realizzazioni classiche, ma anche non convenzionali, ottenute usando alcuni dei filati della collezione A/I 23/24.

Oltre venti pagine di «punti» che si propongono di offrire suggerimenti, dare spunti ed indicazioni, creando suggestioni già a colpo d’occhio. Ogni proposta è frutto di ricerca, studio e di abbinamenti che, seppur all’apparenza azzardati, convincono proprio per la loro singolarità.

«In questo book a dominare sono proprio i punti a cui viene dedicato ampio spazio perché possano essere visti e toccati non attenzione. Il prodotto parla da solo, per questo alle descrizioni dedichiamo solo uno spazio minimale».

Se ad aver guidato nella stesura di questo Book è stata la sperimentazione creativa, nello sviluppare la palette di colori della collezione ci si è invece appellati all’armonia e alla selezione consapevole delle tonalità. Il risultato sono 165 nuance essential, convincenti ed efficaci per la loro forza espressiva, sia che si tratti dei bianchi e dei grigi, di tonalità naturali legate alla terra, di blu acquatici o navy, di gialli e rosa «fluo» come di verdi, arancioni e viola «vibrant». Ampio spazio viene riservato anche ai mélange tra i quali a spiccare sono «galactic cobalt», «sage leaf dark» e «beige parchment».

Sostenibilità prima di tutto

Anche nella collezione A/I 23/24 il fattore sostenibilità rimane basilare, come confermato dalla «natura» del filato principe (la lana è universalmente riconosciuta tra le fibre più ecologiche e performanti al mondo) e dalle certificazioni ottenute. A spiccare sono in particolare «RWS» (standard relativo al benessere delle pecore e al rispetto del loro ambiente) e «NATIVA PRECIOUS FIBER,» garanzia di capi realizzati con fibre naturali nel pieno rispetto dell’ambiente e degli animali.

«A fare della lana un prodotto green unico nel suo genere – spiegano da Tollegno 1900 - sono fattori come la sua biodegradabilità, rinnovabilità, idrorepellenza, capacità termoregolatrice e di protezione dai raggi UV. Ma non solo: la lana è anche ignifuga, si può mischiare con tutte le altre fibre, è facile da curare e durevole nel tempo oltre ad essere trasversale negli usi. Ma soprattutto è sostenibile per DNA, elemento imprescindibile per un’azienda come la nostra che della tutela dell’ambiente ha fatto un baluardo».

Tutela per l’habitat che Tollegno 1900 codifica nella grande attenzione riservata alle principali risorse naturali come acqua ed energia, nei continui investimenti dedicati a nuovi macchinari caratterizzati da un sempre minore impatto ambientale e nell’ innovazione costante nei processi produttivi per evitare qualunque componente tossico.

«L’impegno sostenuto in questa direzione si legge chiaramente anche nella collezione A/I 23/24, trionfo per la lana merinos sia in purezza che in mix con altre fibre naturali come seta, cotone e cashmere», concludono da Tollegno 1900.