Presentato il progetto “Biella UP” per il Distretto Urbano del Commercio

Nell'ambito del Distretto Urbano del Commercio (D.U.C.) attivato a Biella grazie all'opera dell'Assessore al Commercio, sviluppo economico e attività produttive, è stato presentato al Museo del Territorio il progetto «Biella UP», con cui è stata realizzata una Dorsale Digitale che unisce esercenti, aziende, alberghi e cittadini. Questi soggetti riceveranno comunicazioni video o documentali, dal Comune o da altro interlocutore autorizzato, divise per settore merceologico, avendone riscontro immediato di chi le ha ricevute e potendo inviare «notification» per farle leggere.

In Economia Circolare lo sviluppo esponenziale è l’opportunità dell’impresa. La Digitalizzazione Sistemica è un fondamentale dell’Economia Circolare e crea sviluppo esponenziale per gli imprenditori, i territori, il sociale.

Il progetto «Biella UP»

«Biella UP» si appresta a diventare il più potente mezzo per comunicare sia dal Comune di Biella verso gli imprenditori con informazioni generali e suddivise per settore merceologico; sia dalle aziende verso gli imprenditori, per fruire di prodotti e servizi unici ed esclusivi, per se stessi, per le proprie aziende e per i propri dipendenti grazie al Marketplace chiuso; e infine dagli imprenditori verso i cittadini in 3 click: attraverso soluzioni digitali, reti fisiche e digitali sui territori, Marketplace chiusi e aperti.

Ogni imprenditore conoscerà l’andamento del proprio business in «real time» per poter modificare campagne ed attività di business in ogni momento, a salvaguardia dei propri investimenti e per monitorare ed adeguarsi ai mutamenti delle abitudini di acquisto dei clienti, creando nuove opportunità.

Inoltre l’APP «Biellafacile» sarà inserita sulla Dorsale e gli imprenditori avranno anche una carta di servizi «Carta della Salute«: Doctorium». Si tratta di una piattaforma telematica della dorsale che offre video consulti medici e psicologici online: si tratta di medici specialistici, certificati con almeno cinque anni di esperienza. Permette, inoltre, grazie all’impiego di dispositivi per telemedicina, che registrano e trasmettono i dati relativi ai parametri fisiologici, di tenere sotto controllo le proprie condizioni di salute.

Poiché il video-consulto dà una risposta immediata e rassicurante ma non sostituisce una visita frontale, puoi prenotare, in tempi rapidi, una visita medica specialistica frontale presso lo studio medico o la struttura sanitaria convenzionata più vicino al tuo domicilio.

L’Assessore al Commercio, sviluppo economico e attività produttive sottolinea come l’opportunità di rientrare tra i 77 Distretti Urbani del Commercio ha dato la spinta per attivare questa infrastruttura digitale che consentirà di realizzare tutta una serie di progetti, Ci vorrà un po’ di tempo, ma con questo progetto sarà possibile anche prendere in considerazione le risposte degli operatori. Sono stati inviati 1.460 questionari e sono arrivate 158 risposte. L’amministrazione ha così potuto avere una fotografia importante sulle necessità delle imprese: il 78,5% è già presente su Facebook; mentre il 57% utilizza anche Instagram. Di questi il 30,4 è presente su Google Business. I Biellesi hanno una buona propensione verso il cambiamento e sono già indotti all’utilizzo del sistema digitale.

Al momento la clientela principale è quella domestica: la Dorsale Digitale potrà cambiare le cose, grazie a un sistema che racchiude un Market Place. Dal questionario è emerso che il 23% della clientela è costituito da turisti. Ci stiamo aprendo e i riscontri sono positivi: se crescono i pernottamenti, possono aumentare anche gli acquisti. Biella è una «Città creativa» e la più grande rete commerciale cittadina darà ancora maggiore impulso.

Il più grande Distretto Digitale consentirà a pubblico e privato di offrire informazioni, prodotti e servizi attraverso «DxMarkerEvo» sulle vetrine, pensiline, uffici, aziende ecc. DxMarkerEvo parla tutte le lingue (se pur caricato in italiano), nel tempo modifica i contenuti rispetto alla profilazione di colui che lo utilizza, cambia contenuti in funzione dell’orario, dell’etnia, del quartiere. DxMarkerEvo informa, forma, ordina, vende, paga, gioca, vota, ecc…

Il Comune offrirà a tutti i negozianti, albergatori e a quanti interessati una vetrofania in modo tale da dare ad ogni negozio/albergo la possibilità di rappresentare e fare marketing dei propri prodotti e servizi, ma anche offrire sconti, coupon, preordinare e molto altro. Il DxMarkerEvo è collegato alla Dorsale Digitale e quindi sarà possibile conoscere chi ha guardato, cosa ha guardato ecc.

In più, in occasione di eventi sul territorio, allo scopo di sviluppare gli affari e riportare la gente nella «Comunità» il Comune potrà proporre giochi e votazioni coinvolgenti, i negozianti potranno predisporre sconti su prodotti e servizi con «Coupon» che partono da un mese prima e possono essere spesi solo il giorno dell’evento. Per il mese successivo sarà possibile condividere momenti clou, risultati delle votazioni su il negoziante più alto, più gentile, più simpatico, il cagnolino più bello votando filmati che i proprietari possono collegare ad un DxMarker da attaccare alla propria maglietta ecc…

La Digitalizzazione, una volta resa disponibile, fornirà informazioni immediate sul gradimento delle persone, sugli orari di affluenza, sviluppa il territorio e le comunità.

Ma la cosa più importante è che il «DxMarkerEvo» è del consumatore. E’ integrato nella card del Comune e offre un palinsesto di grande valore con contenuti che vanno da servizi pubblici come informare sulle code agli sportelli; alla presentazione di una nuova collezione/prodotto, alla generazione di passatempo (canale che ovviamente è offerto a terzi). Il cittadino può decidere quali sono i contenuti del palinsesto che desidera e quelli non interessanti.

Il Comune offrirà a tutti i negozianti, albergatori, l’utilizzo di questo potente canale che consentirà di promuovere, ordinare, vendere direttamente dalla card che mostrerà prodotti specifici o tutto il marketplace della Dorsale Digitale «Biella UP», con pagamento integrato. Il negozio dopo la chiusura fisica, sarà accessibile dal consumatore stando seduto sul divano di casa, o a cena da un amico, magari per conoscere o comprare il food e beverage apprezzato durante la cena.

La Digitalizzazione Sistemica porta il valore del Comune di Biella e degli operatori economici del Territorio ai cittadini. La relazione diventa continuativa per fare in modo che la percezione sia sempre quella di un approccio personalizzato sul singolo.