TORINO - «Non abbandonate i vostri animali». E' l'appello del Garante dei diritti animali della Regione Piemonte Enrico Moriconi, che ha ricordato le parole del capo della protezione civile Borrelli che ha definito deprecabile l'abbandono di animali domestici, «non esiste evidenza scientifica che possano trasmettere il virus».

Le affermazioni del Commissario Borrelli dimostrano attenzione verso gli animali così come già la nota ministeriale aveva previsto la possibilità di svolgere l'attività di tutela delle colonie feline e dei gatti abbandonati, ha fatto presente Moriconi, che ha riferito scritto ai Prefetti, alle Asl veterinarie e all'Unità di Crisi regionale per sollecitare l'attenzione relativa agli animali che potrebbero rimanere senza cure nel caso in cui le persone della famiglia fossero allontanate per essere ospedalizzate.

FCA produrrà mascherine

«Fca riconvertirà uno stabilimento del gruppo per produrre mascherine facciali». Lo dice l'amministratore delegato Mike Manley in una lettera ai dipendenti, resa nota dalla Uilm. «L'obiettivo - spiega - è di iniziare la produzione nelle prossime settimane e arrivare a produrre oltre un milione di mascherine al mese che saranno donate ai primi soccorritori e agli operatori sanitari». Si tratta di una fabbrica asiatica.

«In questi tempi eccezionali stiamo valutando come poter sfruttare l'ingegno e le competenze di Fca per aiutare la comunità». Fca e Ferrari stanno collaborando con Siare Engineering per aiutarla a raddoppiare la produzione di respiratori.