TORINO - Altri tre pazienti morti con il Coronavirus in Piemonte, il totale sale a 9. Nel pomeriggio di ieri - informa la Regione - è arrivata la conferma della positività di tre pazienti deceduti all'ospedale di Tortona, trasformato in Covid-Hospital. Si tratta di due uomini, uno di 81 anni di Pontecurone (Alessandria) e uno di 75 anni di Rosignano Monferrato (Alessandria), e di una donna di 90 anni di Carezzano (Alessandria). Tutti presentavano un quadro clinico compromesso.

373 persone positive al test

Nel bollettino aggiornato alle 19 di domenica, sono 373 le persone risultate positive al test in Piemonte. Risultano 295 le persone ricoverate in ospedale. Di queste, 45 si trovano in terapia intensiva. Sabato sera il numero dei casi positivi in Piemonte era di 221.

Torino, stop processi il 9 e 10 marzo

Udienze sospese il 9 e il 10 marzo (con alcune eccezioni), ingressi autorizzati solo in casi particolari. Sono le principali misure prese dai vertici della magistratura piemontese e torinese per il Palazzo di giustizia di Torino in relazione all'emergenza Coronavirus. L'accesso principale sarà chiuso; sarà aperto quello secondario, da corso Ferrucci, dove il personale addetto alla vigilanza si occuperà della selezione degli ingressi. Le attività giudiziarie saranno ridotte ai soli servizi essenziali.