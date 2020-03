Coronavirus, l'Asl di Biella: «Situazione è sotto controllo»

BIELLA - Saranno ricollocati in mattinata in altri reparti i pazienti del reparto di medicina semintensiva dell’Asl di Biella. Si tratta di una misura adottata per fronteggiare la situazione attuale che vede alcuni operatori al momento in isolamento fiduciario domiciliare. Si tratta dei medici, infermieri, operatori socio sanitari e tecnici che nei giorni scorsi sono stati esposti al paziente risultato positivo al COVID19.

Precisiamo che quest’ultimo è stato correttamente triagiato al momento del suo ingresso in ospedale; dalla prima anamnesi, infatti, non risultava rientrare nei criteri epidemiologici del COVID19. È stata l’evoluzione delle condizioni cliniche a indurre i sanitari a procedere poi con l’effettuazione del tampone specifico.

Limitati gli accessi ai visitatori

Come Asl Biella continuiamo ad adottare le misure di precauzione previste sia a livello nazionale che regionale. Sono stati già limitati gli accessi dei visitatori in ospedale e, se si rendesse necessario, procederemo a limitarli ulteriormente.

Così come disposto da una direttiva dell’unità di crisi le attività ambulatoriali programmate saranno sospese e saranno garantite solo le prestazioni urgenti. Inoltre è stata disposta dall’Unità di Crisi anche la sospensione immediata di tutta l’attività chirurgica ordinaria ed ogni intervento sanitario che implichi l’utilizzo delle sale operatorie, ad eccezione degli interventi chirurgici urgenti, salvavita o di tipo oncologico.

Situazione sotto controllo

Invitiamo i cittadini ad adottare le misure di prevenzione e gli accorgimenti indicati dagli organi ufficiali per contenere eventuali contagi. La situazione è sotto controllo e non vi sono ragioni per generare panico o allarmismi ingiustificati.