Coronavirus, 800 333 444 è il numero verde della Regione Piemonte per le segnalazioni dei cittadini

BIELLA - È stato ultimato ieri l’allestimento della tenda da campo all’esterno del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Biella. Una misura prevista dall’Assessorato alla Sanità, d’intesa con il coordinamento dell’Unità di Crisi Regionale per la gestione dell’emergenza Coronavirus-COVID19. L’Asl di Biella in queste ore ha riunito un gruppo di lavoro che sta su più fronti operando affinché l’azienda sia organizzata al meglio. Informiamo i cittadini che l’accesso al pronto soccorso avverrà solo dall’esterno; pertanto al momento non sarà possibile raggiungere il pronto soccorso entrando dall’atrio dell’ospedale, ma solo dall’ingresso esterno segnalato.

Misure di sicurezza

Le attività ospedaliere procedono regolarmente, ma sono state introdotte alcuni misure di cautela in linea con quanto espresso nell’ordinanza emessa ieri dalla Regione Piemonte. Annullati gli eventi pubblici e i corsi di formazione in programma organizzati dall’ASL BI; la Direzione Strategica ha dato disposizione ai Direttori e Responsabili delle strutture aziendali di richiamare in servizio operatori in congedo ordinario dove fosse necessario e di sospendere la concessione di altri periodi di congedo ordinario. Qualora dovessero essere adottate ulteriori indicazioni regionali saranno prontamente applicate a livello locale.

È stato sospeso l'accesso dei volontari che, pertanto, non svolgeranno le consuete attività di supporto. L’ospedale di Biella è un «ospedale aperto», ma in questi giorni chiediamo ai cittadini di limitare quanto più possibile le visite per evitare un eccessivo sovraffollamento. Ad oggi non si registrano positività sul territorio dell’Asl di Biella e tutti gli ultimi controlli eseguiti hanno dato esito negativo.

Numero Verde

800 333 444 è il numero verde attivo e autorizzato dalla Regione Piemonte a ricevere segnalazioni di cittadini che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori. Per informazioni o chiarimenti è possibile inoltre scrivere un'email all'indirizzo 800333444@regione.piemonte it