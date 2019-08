Addio a Peter Fonda, per sempre sarà «easy rider»

LOS ANGELES - E' un omaggio continuo quello che i fan di «Easy Rider» stanno tributando a Peter Fonda sulla «Walk of Fame», a Hollywood. Fonda è morto a 79 anni a Los Angeles per problemi respiratori dovuti a un cancro ai polmoni. Due volte nominato all'Oscar, Peter Fonda è il leggendario interprete di 'Easy Rider', il film che ha segnato una generazione.

La famiglia: «In suo onore, brindiamo alla libertà»

«E' uno dei momenti più tristi delle nostra vita e non siamo in grado di trovare le parole adatte per descrivere il nostro dolore», afferma la famiglia di Peter Fonda, fratello di Jane Fonda e figlio di Henry Fonda, invitando tutti i suoi fan «a celebrare il suo indomabile spirito e il suo amore per la vita. In onore di Peter, per favore brindate alla libertà». Il 14 luglio scorso è stato il cinquantesimo anniversario del film e Peter Fonda aveva organizzato festeggiamenti per settembre.