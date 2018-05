Come si sa, qualche giorno fa si è risvegliato il vulcano Kilauea, sulla costa nord-orientale di Kauai alle Hawaii. L’aera di Kilauea è di circa 2,5 km quadrati è abitata da 2.248 persone. Durante l’eruzione sono state evacuate numerose aree, e si è temuto per il peggio. In questo video una raccolta delle immagini più suggestive e spettacolari.

