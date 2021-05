Design ed eccellenza italiana, Refin: il grès porcellanato che sorprende con la creatività

Privati e realtà commerciali, ma anche spazi pubblici e ambienti espositivi. Sono tanti i contesti in cui le collezioni di grès porcellanato firmate Ceramiche Refin fanno la differenza, merito di design che reinterpretano materiali in grado di comunicare sensazioni esclusive: dagli effetti marmo a quelli legno, passando per cemento, vetro, metallo, pietra, resina e cotto. Una proposta di alta qualità italiana, con processi produttivi orientati all’eco-sostenibilità, e di cui fanno parte piastrelle da esterno ed interno, con numerosi formati.

Disponibili con finiture matt e lucide, queste piastrelle si prestano ad ogni genere di ambiente: privato e pubblico, interno ed esterno. Le eccezionali proprietà tecniche del grès ne fanno infatti un materiale incomparabile: resistente a sollecitazioni, calpestio e prodotti chimici. È in grado di sopportare le condizioni climatiche più estreme e mantiene invariati nel tempo colore e struttura. Ha anche il vantaggio di essere impermeabile e altamente igienico.

Tutti benefici che nella proposta di Ceramiche Refin (https://www.refin.it) si combinano ad una vasta gamma di collezioni, con formati, decori, spessori e finiture per ogni necessità. Si va dalle classiche piastrelle 30x60 cm alle grandi lastre 120×278 cm con spessore 6 mm.

Entrando nel merito delle collezioni, il grès porcellanato di Refin riproduce pressoché ogni materiale: ci sono collezioni di piastrelle effetto legno, effetto cotto, effetto pietra e molto altro ancora. Linee che evocano le sensazioni della materia naturale, ma anche proposte che reinterpretano l’essenza di materiali industriali come il metallo e il cemento, con accostamenti studiati per sorprendere.

OUT2.0 rappresenta il risultato dell’impegno di una ricerca in ambito outdoor che ha portato a una gamma di piastrelle (dallo spessore di 20mm) con elevata resistenza alle sollecitazioni e ai carichi, utilizzabile per la posa sopraelevata su solai, per quella tradizionale a colla su massetto o per la posa a secco su sabbia, ghiaia ed erba.

È una soluzione capace di rivelarsi pratica e versatile, ideale per comporre le pavimentazioni esterne. A disposizione c’è un’ampia gamma di materiali funzionali alla pavimentazione di terrazze, giardini, piscine, porticati e percorsi pedonali e carrabili, concepiti sia per progetti residenziali che per luoghi pubblici o commerciali.

Vengono proposti articoli per la creazione di accostamenti originali tra gli ambienti chiusi e quelli all’aria aperta, oppure per la trasformazione di contesti esterni in una naturale prosecuzione di quelli interni, fornendo continuità estetica e stilistica.