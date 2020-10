Nuovo lockdown in arrivo? Ecco 5 cose da fare

Dopo il DPCM firmato il 24 ottobre, la paura di un nuovo lockdown non svanisce, nonostante sembri che l’Italia non abbia intenzione di ripetere l’esperienza della scorsa primavera. In ogni caso vi portiamo in questo articolo 5 nuove attività da fare all’evenienza, o semplicemente per avere qualcosa di diverso queste domeniche pomeriggio autunnali.

1. Un tuffo nel passato

Spesso è bello provare quelle sensazioni di malinconia e fascinazione, sfogliando gli album di famiglia pieni di foto in bianco e nero. Basta digitare «foto storiche» della tua città e si possono trovare archivi di tutta Italia: di persone, monumenti, città e locali. Ci si può perdere nel riconoscere la vecchia versione del nostro ambiente quotidiano, nell’osservare gli incredibili baffi che andavano di moda, nel cercare qualche viso familiare di parenti lontani.

Nell’ultimo anno anche i nonni stanno diventando più tecnologici, quindi non sarà difficile condividere con loro qualche immagine e ascoltare i racconti dei tempi passati.

2. A proposito di ascoltare storie

Ormai tutti conosciamo le più grandi piattaforme per audiolibri che negli ultimi anni hanno preso piede. Ma ci siamo mai messi veramente a sperimentarle e scoprirle? Forse questo è il momento buono! È interessante la proposta di Raiplay Radio: Ad Alta Voce, dove si possono trovare molti titoli: da Alice nel Paese delle Meraviglie, a I Promessi Sposi, a Sherlock Holmes. Questi audiolibri sono divisi in brevi puntate, quindi sono facilmente fruibili e anche avvincenti.

3. Giocare Online

Quando abbiamo necessità di un passatempo più attivo possiamo affidarci al gioco online. Sono migliaia le applicazioni che si conoscono e le possibilità a nostra disposizione. Ognuno ha i suoi gusti: chi preferisce far esplodere caramelle, chi compilare una tabella di sudoku, chi sfidare la sorte. Per giocare d’azzardo non è necessario investire soldi veri dall’inizio, perché sempre più casinò online permettono di avere dei bonus di benvenuto: dei soldi gratis da giocare! E allora lancia i dadi, rilancia o vedi, su CasinoItaliani.it trovi quali sono le offerte migliori per giocare senza pensieri.

4. Tiriamoci su il morale

Se la TV è sempre accesa le notizie negative appesantiscono chiunque, ma esistono delle alternative. BuoneNotizie.it è il portale che dal 2001 propone un’alternativa ai canali di informazione tradizionali, per dare voce anche ai fatti di cronaca positivi e ispirare la visione di un mondo migliore. Mi raccomando, non dimenticarti di condividere le migliori notizie su tutti i tuoi profili social!

5. Non si smette mai di imparare

Sappiamo che internet è una fonte inesauribile di informazioni e conoscenze, quindi perché non sfruttare una piattaforma di corsi online per imparare qualcosa di nuovo? I metodi di insegnamento sono moderni e coinvolgenti, con video e slide, e spesso bastano poche decine di euro per accedere alle lezioni di esperti e professionisti! Cucina, programmazione, gestione delle emozioni… Le competenze da imparare per migliorarsi sono moltissime, e per ogni esigenza esiste un corso!

Sicuramente la speranza di tutti è che la situazione Covid in Italia si ristabilisca presto, ma è meglio essere pronti a fare la propria parte per il bene di tutti. Restando uniti si può contribuire a far scendere di nuovo il numero dei contagi e tornare il più presto possibile alla normalità.