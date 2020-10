Duvetica Collezione Autunno-Inverno 2020: le novità in arrivo

Il brand Duvetica, nella collezione inverno per uomo e donna, si veste di stile e praticità, lanciando sul mercato una vasta serie di capi adatti per ogni occasione. Sportivi, eleganti e casual-chic, realizzati con materiali resistenti e, in molti modelli, persino impermeabili, per andare incontro alle esigenze di ogni cliente. Vediamo insieme quali sono le novità dell’abbigliamento FW 20 di Duvetica.

Abbigliamento Duvetica: un brand moderno e pratico al contempo

Il nuovo online shop di Duvetica disponibile oggi anche in italiano, presenta una grafica elementare ed estremamente accessibile, essendo il sito ufficiale diviso in sezioni diverse per lui e per lei. Ogni sezione presenta i diversi capi della collezione, suddivisi per genere, taglia, caratteristiche e materiale di realizzazione.

Ciò che contraddistingue i capi di Duvetica è soprattutto la versatilità: tutti i modelli presentano uno stile casual-chic adatto a tutte le esigenze, non solo per un look sportivo di tutti i giorni, ma anche per un outfit elegante, avendo avuto cura, il brand, di lanciare anche prodotti di colore neutro e perfettamente abbinabili a qualsiasi look.

Le novità di Duvetica per lei: giubbotti e felpe di elevata qualità

Il nuovo sito ufficiale di Duvetica, in alto a sinistra della pagina web, presenta i nuovi capi della collezione: piumini e giacche femminili, gilet e felpe disponibili in diverse taglie e colori, imbottite e non, dotate di diversi gradi di isolamento termico. Tra i modelli più nuovi del marchio, figurano in particolare i gilet lunghi in piumino: alcuni dei quali realizzati in tessuto nylon effetto laminato, adatti alle donne che amano conferire al proprio look un tocco in più di luminosità e appariscenza. In alternativa ai gilet laminati è possibile scegliere i modelli opachi: capi invernali trapuntati, disponibili in diversi colori e lunghezza.

E le donne che amano i piumini classici in trapunta? Anche qui il brand ha pensato alle esigenze di stile di ogni donna, e ha lanciato dei piumini di varia lunghezza, da più corti ai più lunghi, impermeabili e di colore diverso (ad esempio nero, giallo e rosa). Tra le novità più interessanti del brand figurano anche i piumini lucidi color acciaio, lunghi e corti, capaci di conferire un tocco di luminosità in più a qualsiasi look. E per quanto riguarda le felpe? Duvetica ha lanciato sul mercato una vasta serie di modelli per uomo e donna, molti dei quali unisex.

Le novità per lui: felpe e piumini Duvetica

Per soddisfare le esigenze di stile di ogni uomo, Duvetica ha lanciato numerosi modelli di piumini invernali e felpe, realizzati (anche in questo caso) con diversi materiali e caratteristiche. Ogni modello presenta infatti colore e lunghezza diversa: alcuni si presentano corti e di colore neutro (ad esempio il giubbino nero «Marfakdue», lucido e di materiale impermeabile), mentre altri sono realizzati con materiale trapuntato e colorato (ad esempio il modello «Algenib», corto e di colore rosa). Alcuni capi, come il «Pricjpati», presentano un elevato isolamento termico, sono molto imbottiti e adatti per i climi più rigidi. Dalla sezione in alto del sito, è possibile scegliere il materiale di proprio gradimento, nonché la vestibilità e il grado di isolamento termico.

Anche le felpe maschili del brand si presentano varie e versatili, e sono disponibili in modelli unisex, bianchi e neri (in puro cotone).

Come rimanere aggiornati sulle novità del brand

Duvetica è un brand che si pone al pari passo con la moda. Per conoscere le varie novità del brand: modelli, eventi ed informazioni, si consiglia di iscriversi alla newsletter, la cui sezione si trova in basso a destra del sito ufficiale di Duvetica.