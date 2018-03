Viaggio di nozze verso EST

Il grande giorno sta per arrivare, ci si occupa di tutti i dettagli, vestiti, cerimonia, fiori, ricevimento, in attesa del matrimonio… e soprattutto della meravigliosa vacanza che ci aspetta! Ma come scegliere la destinazione perfetta? Romantica, indimenticabile e… senza sorprese? Ci pensa KiboTours, specialista nei viaggi in Oriente e Sud Est asiatico, che ha messo a punto un catalogo speciale per cogliere le esigenze di tutti i novelli sposi. Le sue proposte, originali e studiate in ogni dettaglio, sono pensate per creare soggiorni meravigliosi: basta entrare in un’agenzia convenzionata KiboTours per cominciare a sognare ad occhi aperti.

Lusso e Relax

Perfetto per sposi alla ricerca di raffinatezza e relax è Creole Honeymoon, da scegliere per la primavera e l’estate. Unisce la permanenza di qualche giorno a Dubai, scintillante e ultramoderno paradiso metropolitano nel mezzo del deserto, a un soggiorno nelle isole Seychelles, dove l’esotismo selvaggio della natura si può vivere in modo personalizzato, scegliendo intime guest house o resort di lusso.

Amore e Avventura

La proposta Golden Honeymoon si concentra invece sull’Indonesia, e comprende il minitour Bali Explorer, best seller ed esclusiva firmata KiboTours, con un soggiorno mare a scelta tra le location più belle del Paese. Tra storia, spiritualità e tanta dolcezza ecco la stessa Bali, oppure Lombok, con stay nei celebri Hotels Tugu, o le lussureggianti Komodo o Kura Kura. Un pizzico di avventura cui seguono giorni dedicati al puro piacere di stare insieme. Il periodo ideale è in questo caso l’estate, o l’inizio dell’autunno.

Sorrisi e Complicità

Da scegliere per tutto l’anno l’idea Thailandia Smart Honeymoon, una rivisitazione in chiave «viaggio di nozze» del classico itinerario Thailandia KiboTours, destinazione di punta del tour operator. Ogni giorno gli sposi ricevono un regalo, una dedica, un’attenzione speciale per celebrare il proprio amore. Dal check-in allo champagne in volo, dall’escursione alla cena in omaggio fino all’emozionante giro sul tuk tuk. L’itinerario, di due settimane, prevede una prima parte di tour tra Bangkok ed il nord e una seconda di soggiorno mare, da scegliere secondo il periodo stagionale.

Modernità e Spiritualità

Pensato per gli sposi contemporanei è il tour Giappone Easy Honeymoon, che conduce in un mondo di tradizioni lontane che convive con un paese in costante anticipo sui tempi. Si parte dalla capitale Tokyo, con il suo fascino «altro» e proiettato verso il futuro, per spostarsi al Giappone feudale di Shirakawago e Takayama, e ancora a Kyoto, città dei Mille Templi e alla incredibile Kanazawa, dove il tempo sembra invece essersi fermato… Senza dimenticare le prelibatezze gastronomiche – e afrodisiache – della cucina nipponica.