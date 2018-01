Il 2 febbraio CEF organizza una MasterClass di cucina con lo Chef Antonino Cannavacciuolo

Tutti coloro che amano la cucina hanno un sogno nel cassetto in comune: quello di poter cucinare al fianco di un grande chef per apprenderne i gesti e i segreti.

Se si sono moltiplicate le opportunità di incontrare gli chef più famosi in centri commerciali ed eventi, non è altrettanto semplice avere l’opportunità di fare un vero e proprio corso di cucina tenuto da uno di questi cuochi. Il Centro Europeo di Formazione, istituto leader nella formazione a distanza in Italia, ha recentemente ideato un nuovo format di lezioni pratiche di cucina (le Lezioni stellate). I docenti sono alcuni tra i migliori cuochi in Italia, che hanno come comune denominatore l’essere insigniti delle famose stelle Michelin.

Ma non è tutto: il corso di cucina CHEFuoriclasse, () il 2 febbraio, darà ai 30 migliori studenti l’opportunità unica di cucinare insieme ad Antonino Cannavacciuolo, il testimonial del corso.

Le iscrizioni al corso sono ancora aperte e per avere maggiori informazioni si può compilare il form presente sul sito www.chefuoriclasse.it, ma il tempo stringe.