Il Team Del Conca per la prima volta in Buriram per il #ThaiGP

BURIAM - Sarà la novità stagionale, un circuito tutto da scoprire per il Team Del Conca Gresini Moto3 nel cuore della Thailandia dove non si potrà contare su dati di telemetria e riferimenti in pista. Si parte da zero sul tracciato del Buriram per Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio, entrambi con gli occhi puntati sul massimo risultato.

Per lo spagnolo c’è da continuare la striscia positiva che dura ormai da cinque GP (3 vittorie, 1 secondo e 1 terzo posto) e provare ad aumentare il distacco sul primo rivale in campionato Bezzecchi ora a tredici lunghezze. Per il numero 21 sarà l’occasione perfetta per rifarsi dal mancato podio di Aragon (4º) e, perché no, provare a riavvicinarsi alla vetta della classifica generale attualmente lontana 41 punti.

4.6 km distribuiti su 12 curve (5 a sinistra e 7 a destra) tutti da scoprire a partire da venerdì 5 ottobre alle 4:00 ora italiana con le fp1, mentre la seconda sessione di giornata si terrà alle 8:10.

JORGE MARTIN #88 - «È una pista nuova per tutti, ma sono convinto che a partire dalle fp2 saremo già tutti su tempi competitivi. Con tanti rettilinei stiamo a vedere come vanno le KTM, in particolare quella di Bezzecchi. 13 punti sono pochi, ma vogliamo mantenere questo trend e continuare a guadagnare qualcosa su di lui».

FABIO DI GIANNANTONIO #21 - «Dopo Aragon vogliamo rifarci: ci vogliono risultati importanti quindi obiettivo podio e vittoria. Ci sarà da imparare su un circuito nuovo per tutti. Sarà fondamentale adattarsi il più in fretta possibile e il meglio possibile: vincerà chi sarà più bravo a trovare la miglior moto su questo tracciato novità!».