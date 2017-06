Roma: Mario Rui sempre più vicino al Napoli

NAPOLI - La nuova Roma continua a cedere: dopo la partenza di Salah e quella probabile di Manolas, infatti, i giallorossi sono pronti a lasciar partire anche Mario Rui, il cui destino sembra orientato verso Napoli dove Maurizio Sarri, già tecnico del portoghese ad Empoli, lo sta richiedendo con insistenza. I partenopei stanno per salutare uno fra Ghoulam e Strinic, con la cessione dell’algerino in pole position e in direzione Liverpool; Mario Rui è il rinforzo chiesto da Sarri e, considerando il mal contento del terzino lusitano dopo lo scarso utilizzo della passata stagione, l’idea di andare a Napoli e ritrovare il vecchio maestro, lusinga e stuzzica un calciatore in cerca di rilancio. La Roma al momento tentenna, ma l’affare può concretizzarsi in tempi brevi, soprattutto di fronte ad un’offerta concreta dei campani; il dubbio, semmai, deriva dal fatto che una società che vorrebbe arrivare a competere con la Juventus, può riproporre la difesa dell’Empoli di due stagioni fa? La sensazione è che tanto il Napoli quanto la Roma si siano rassegnate al ruolo di gregarie del campionato.