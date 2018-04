La nuova demenziale moda di aspirare i preservativi con il naso e farli uscire dalla bocca

ROMA – Di quando in quando esce una nuova moda o sfida che sembra proprio pensata da qualcuno che deve avere dei seri problemi mentali, avvertono gli esperti. Anche perché spesso si tratta di ‘sfide’ o challenge come si chiamano sul web, pericolose. E che hanno nel tempo provocato anche la morte o danni irreversibili alla salute di chi le pratica. Non ultima è la cosiddetta sfida del condom, o condom challenge. Vediamo di cosa si tratta.

Inalare e ‘vomitare’

Ed ecco la nuova pericolosa moda che pare stia spopolando tra gli adolescenti, ma non solo. In poche parole, si tratta di inalare un preservativo (possibilmente mai usato) attraverso una narice, farlo passare in gola e poi tirarlo fuori dalla bocca. Una sfida che dimostra davvero il proprio coraggio, ha ironizzato qualcuno. In realtà pare che la condom challenge non sia proprio nuova, ma che esiste da circa in decennio. Tuttavia, è tornata in auge nell’ultimo periodo.

I rischi

Come si potrà immaginare, inalare un condom non è una pratica esente da rischi. Secondo gli esperti si rischia seriamente il soffocamento, e anche una reazione allergia al lattice o allo spermicida. Infine, c’è anche il rischio prendersi qualche infezione.

Ci sono in giro diversi video

Oggi che in molti pare siano in preda alle manie di protagonismo o dell’apparire a tutti i cosi – specie su piattaforme social come YouTube, ecco che si moltiplicano i video in cui i protagonisti si immortalano mentre praticano la sfida. In uno di questi si vede un’adolescente che apre una confezione di preservativo, lo srotola, poi lo attacca alla sua narice e inizia a tirare su inspirando. Il tutto chiudendo l’latra narice. Poco dopo, tira fuori il condom dalla bocca, in una scena piuttosto disgustosa. Ma gli esperti si domandano se per ottenere qualche ‘like’ si debba davvero mettere a rischio la propria salute e la propria vita, dato che il preservativo potrebbe rimanere intrappolato nelle vie aeree di una persona e bloccare la possibilità di respirare – rischiando così il soffocamento.