Salute mentale: ecco come trovare il miglior servizio di psicologo online

Se fino a pochi anni fa l’idea della psicoterapia online sarebbe forse stata accolta con scetticismo, oggi è diventata un’opzione a cui molti guardano con interesse. Da un lato si parla molto più liberamente di salute mentale, anche in seguito all’ondata di malessere legata alla pandemia. Siamo inoltre sempre più abituati a utilizzare servizi online nel quotidiano: persino i più convinti sostenitori dell’analogico sono stati costretti ad adattarsi durante lockdown e chiusure generalizzate. La ricerca mostra poi che non ci sono ragioni per dubitare dell’efficacia delle sedute di psicoterapia online, che per moltissime condizioni funzionano bene proprio come quelle di persona. Cerchiamo allora di capire come scegliere il miglior servizio di psicologo online, che si adatti perfettamente ai propri bisogni e alla propria situazione.

Decidere le priorità ed esigenze personali

Un percorso di crescita interiore è certamente un’esperienza del tutto personale, per cui è importante partire facendo chiarezza su quello che si cerca. Il tipo di assistenza ideale sarà diverso per chi abbia problemi di coppia, sia stressato sul lavoro, soffra di depressione, oppure desideri semplicemente migliorarsi come individuo.

Per alcuni può essere importante scegliere di essere in terapia presso un uomo oppure una donna per sentirsi a proprio agio. Anche la durata e la modalità delle sedute sono fattori da tenere in considerazione, così come la flessibilità degli orari disponibili. Generalmente le sessioni avvengono in videochiamata, ma per alcuni pazienti potrebbe essere preferibile utilizzare invece il telefono. Chi lavora e ha una vita impegnata avrà invece bisogno della possibilità di pianificare gli appuntamenti per la serata, oppure per la pausa pranzo.

I pazienti più esperti, che hanno già fatto terapia in passato, potrebbero invece avere una preferenza sul tipo di approccio utilizzato, ad esempio quello cognitivo comportamentale oppure quello psicodinamico. Una volta deciso quello che si cerca, è il momento di iniziare a passare al vaglio i diversi servizi disponibili.

Consultare recensioni e opinioni online

È vero che le esperienze individuali possono differire di molto, ma vale comunque la pena di iniziare consultando recensioni sui servizi di psicoterapia online. Questo permette di eliminare subito quelli che sembrano inaffidabili o poco validi, oltre a farsi un’idea più chiara sull’offerta delle varie piattaforme. Si possono utilizzare sia portali come Trustpilot, che raccolgono le opinioni dei clienti passati, che siti che hanno effettuato una vera e propria analisi approfondita per trovare il servizio di psicologo online migliore. A livello complessivo, la piattaforma Serenis si distingue per gli ottimi giudizi sia per quanto riguarda la professionalità dei terapeuti che la qualità del servizio offerto. Abbinando il paziente a uno psicoterapeuta dopo la compilazione di un breve questionario, è in particolare adatta a chi si avvicini alla terapia per la prima volta e non sappia orientarsi tra le diverse opzioni.

In generale, un fattore indispensabile nella scelta di un servizio di psicoterapia online è il rigore scientifico applicato alla scelta dei professionisti. È fondamentale che i terapeuti siano abilitati e che esista un processo di selezione in base a qualifiche, esperienze precedenti e specializzazioni. Solo così si può avere la certezza di essere in buone mani, ed è quindi più facile instaurare da subito un rapporto di fiducia che aiuta a fare progressi più in fretta.

Il mondo post-pandemia continuerà probabilmente a essere pieno di incertezze e adattarsi alla nuova normalità comporterà per tutti molte sfide. In questo contesto, prendersi cura della propria salute mentale dovrebbe essere una priorità accessibile a chiunque. Grazie alle potenzialità delle tecnologie e a costi solitamente più bassi, i più affidabili servizi di psicologo online sono un ottimo strumento da non sottovalutare.