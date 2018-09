Obbligo vaccinale mantenuto: il commento della Federazione dei Pediatri

Plauso dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) che, dopo la bagarre scatenata sulla questione vaccini, obbligo e scuola, accoglie con estrema soddisfazione il mantenimento dell’obbligo vaccinale per l’accesso alla scuola dell’infanzia.

Cittadini più tutelati

«E’ un provvedimento che potrà garantire maggiori tutele per la salute di tutti i bambini e gli adolescenti italiani – dichiara in una nota il dott. Paolo Biasci, Presidente Nazionale FIMP – Ringraziamo tutte le forze politiche e le Istituzioni che hanno reso possibile il superamento del precedente emendamento. La FIMP da sempre ha sostenuto la necessità di promuovere con forza tutte le vaccinazioni previste dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale come strumento di salute pubblica importante e fondamentale. Siamo lieti – prosegue Biasci – che oggi abbia prevalso il senso di responsabilità e, come medici specialisti nella salvaguardia della salute dei bambini, rimaniamo sempre disponibili a dare il nostro contribuito affinché la prevenzione delle gravi malattie infantili sia ai primi posti nell’agenda politica nazionale. Auspichiamo quindi che la FIMP, in rappresentanza della pediatria territoriale e interlocutrice privilegiata delle famiglie italiane, possa dare un fattivo apporto allo sviluppo futuro delle politiche vaccinali del nostro Paese».