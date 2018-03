CATANIA - Una storia triste quella di Maria Concetta Messina, una giovanissima donna affetta da morbillo e ricoverata in ospedale. La notizia è stata fornita dal quotidiano La Sicilia, il quale ha evidenziato il dramma dei familiari unito alla rabbia e alla disperazione della madre. A suo avviso non è stata la malattia a portar via sua figlia, bensì la negligenza del personale medico. Ecco una breve ricostruzione dei fatti.

In ospedale per morbillo

Aveva soli 25 anni Maria Concetta Messina, la ragazza ricoverata presso l’ospedale Garibaldi di Catania a causa del morbillo. La giovane donna era arriva arrivata presso il pronto soccorso del nosocomio siciliano il 23 marzo scorso e deceduta soltanto tre giorni dopo, il 26 marzo. Ma, il parere della famiglia è che il suo decesso sia stato causato per incompetenza del personale sanitario.

Piccole bollicine in bocca

Tutto inizia una settimana prima, momento in cui Maria Concetta si reca dal proprio medico curante a causa della comparsa di piccole bollicine in bocca. Tuttavia, pare che in quel frangente il suo dottore non avesse parlato di morbillo. Per questo motivo la ragazza avrebbe assunto alcuni farmaci da lui consigliati. Si trattava di paracetamolo e antibiotici: medicinali che, tra le altre cose, avrebbero dovuto ridurre la febbre.

Venerdì qualcosa cambia

Per alcuni giorni la donna aveva assistito a episodi febbrili, non eccessivamente forti, che aumentavano e si riducevano nell’arco della giornata. Venerdì, però, la ragazza cominciò a notare anche strane macchioline sulla pelle e per tale motivo si è rivolta al pronto soccorso. Nonostante la ragazza non avesse evidenziato una sintomatologia eclatante o ben definita, la sua condizione sembra essere peggiorata velocemente, due giorni dopo, tant’è vero che è stata necessaria la rianimazione. Poco dopo essere entrata nel reparto, però, la donna muore in maniera inaspettata.

Scatta la denuncia

Nel racconto dei medici ai familiari qualcosa non torna: la ragazza non mostrava una sintomatologia così grave prima di entrare in ospedale. Per questo motivo la famiglia denuncia il nosocomio e i carabinieri sequestrano le cartelle cliniche. «Me l'hanno ammazzata – racconta in lacrime Maria Di Bella - Mia figlia è entrata per il morbillo ed è uscita morta. Le hanno prestato le cure, non dico di no, ma poi per me c'è stata negligenza. E' rimasta buttata su una barella per ore ed ore assieme ad altre persone che avevano il morbillo nella stessa stanza. E' possibile che si sia aggravata in così breve tempo?». La risposta alle sue domande, probabilmente, arriverà fra alcuni giorni quando i carabinieri avranno fatto luce sulla vicenda.