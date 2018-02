Casalinghe e donne delle pulizie rischiano seri danni ai polmoni

NORVEGIA – Secondo un nuovo studio dell'Università di Bergen, in Norvegia, le donne che fanno le pulizie in casa o per lavoro come addette alle pulizie sono più soggette a un più rapido declino della funzione polmonare. Specie se utilizzano regolarmente detergenti spray o altri prodotti per la pulizia. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla versione online dell'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine della Thoracic Society .

Lo studio e il declino polmonare

Nella ricerca, il team di scienziati norvegesi ha analizzato i dati di 6.235 partecipanti al sondaggio sulla salute delle vie respiratorie della Comunità Europea 'Pulizia a casa e al lavoro in relazione alla funzione polmonare Declino e ostruzione delle vie aeree' (Cleaning at Home and at Work in Relation to Lung Function Decline and Airway Obstruction). I partecipanti, la cui età media era di 34 anni quando si sono iscritti, sono stati seguiti per più di 20 anni.

Già noti gli effetti sull'asma

«Mentre gli effetti a breve termine della pulizia con le sostanze chimiche sull'asma stanno diventando sempre più ben documentati, non siamo a conoscenza dell'impatto a lungo termine – spiega l'autore senior dello studio Cecile Svanes, professoressa presso il Center for International Health – Temevamo che tali prodotti chimici, causando costantemente un piccolo danno alle vie aeree giorno dopo giorno, anno dopo anno, potessero accelerare il declino della funzione polmonare che si verifica con l'età».

I risultati

Dopo il lungo periodo di tempo in cui i partecipanti allo studio sono stati seguiti, i risultati hanno rilevato che, rispetto alle donne non impegnate nelle pulizie, il volume espiratorio forzato in un secondo (FEV1), o la quantità di aria che una persona può espirare forzatamente in un secondo, declina di 3,6 millilitri (ml)/anno più velocemente nelle donne che pulivano a casa e 3.9 ml/anno più velocemente nelle donne che utilizzavano i detergenti.

Oltre a questo, la capacità vitale forzata (FVC), o la quantità totale di aria che una persona può espirare forzatamente, è diminuita di 4,3 ml/anno più velocemente nelle donne che pulivano a casa e 7,1 ml/anno più velocemente nelle donne che lavoravano come addette alle pulizie.

Come fumare sigarette

Analizzando i dati sul declino della funzione polmonare accelerata nelle donne che lavorano come addette alle pulizie, gli autori dello studio hanno scoperto che questo era «paragonabile a fumare un po' meno di 20 pacchetti di sigarette all'anno». Questo livello di compromissione polmonare è stato inizialmente sorprendente, ha detto l'autore dello studio principale Øistein Svanes. «Tuttavia, quando pensi di inalare piccole particelle di detergenti che servono per pulire il pavimento e non i tuoi polmoni, forse non è così sorprendente, dopo tutto».

La causa può essere l'irritazione

I ricercatori, visti i risultati, ipotizzano che il declino della funzione polmonare sia attribuibile all'irritazione, causata dalla maggior parte delle sostanze chimiche per la pulizia, sulle mucose che rivestono le vie respiratorie, che nel tempo causano cambiamenti persistenti nelle vie aeree e nel rimodellamento delle vie aeree, riporta la nota dell'ateneo norvegese. Lo studio non ha rilevato che il rapporto tra FEV1 e FVC diminuisse più rapidamente nelle donne che pulivano rispetto a quelle che non lo facevano. La metrica viene utilizzata per la diagnosi e il monitoraggio di pazienti con malattia polmonare ostruttiva cronica o BPCO. Lo studio ha rilevato che l'asma era più frequente nelle donne che pulivano a casa (12,3%) o al lavoro (13,7%) rispetto a chi non faceva le pulizie (9,6%). Allo stesso modo, lo studio inoltre non ha rilevato che gli uomini che hanno pulito, a casa o al lavoro, hanno sperimentato un declino maggiore nel FEV1 o FVC rispetto agli uomini che non lo hanno fatto. I ricercatori hanno anche preso in considerazione fattori che potrebbero aver influenzato i risultati, tra cui la storia del fumo, l'indice di massa corporea e il livello culturale.

Usare detergenti, a lungo andare danneggia i polmoni

Nonostante i limiti dello studio, condotti su un numero limitato di persone, secondo il dottor Øistein Svanes, «Il messaggio da portare a casa di questo studio è che a lungo andare la pulizia con le sostanze chimiche molto probabilmente causerà danni piuttosto consistenti ai polmoni. Questi prodotti chimici di solito non sono necessari, i panni in microfibra e l'acqua sono più che sufficienti per la maggior parte degli scopi».