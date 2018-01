Attenzione ai falsi farmaci dimagranti venduti su Internet

TORINO – Nel corso di un'attività investigativa, i Carabinieri del NAS di Torino hanno scoperto un impiegato 47enne che, senza alcuna competenza e titolo abilitativo, aveva allestito nella sua abitazione un laboratorio dove preparava artigianalmente compresse, pastiglie e intrugli vari mediante l’impiego di sostanze erboristiche e farmacologicamente attive. Lo comunica il Ministero della Salute in una nota pubblicata sul proprio sito Internet.

Il sequestro delle sostanze

Nel corso di una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Torino, prosegue il comunicato, i militari hanno rinvenuto sostanze e prodotti erboristici che sono stati sequestrati e portati in laboratorio per le analisi volte a verificarne la natura e la pericolosità di questi. I Carabinieri hanno inoltre accertato che il falso farmacista aveva creato un sito web illegale dedicato alla vendita di queste preparazioni pubblicizzate come rimedi terapeutici per diverse patologie e con effetti dimagranti. In attesa delle risultanze degli esami di laboratorio, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione di farmacista.

Vietato acquistare farmaci online

I NAS, nella nota, ricordano che l’acquisto online di farmaci è vietato in Italia. E’ possibile acquistare sui siti web delle farmacie unicamente farmaci da banco, dopo aver verificato la presenza sulla homepage del logo comunitario che garantisce un acquisto sicuro. In tutti gli altri casi occorre fare molta attenzione perché acquistare farmaci su Internet costituisce reato, ma soprattutto perché il rischio che i farmaci siano contraffatti e, quindi, pericolosi è molto alto.