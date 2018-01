Sotto l'effetto del Viagra, un uomo gira nudo per l'aeroporto lanciando cacca addosso ai viaggiatori

THAILANDIA – Un uomo di 27 anni di New York è stato arrestato all'aeroporto Phuket in Thailandia perché girava nudo per l'edificio, urlava e inveiva, gettando inoltre le sue feci addosso ai viaggiatori, di fronte a numerosi spettatori inorriditi per il raccapricciante spettacolo. L'uomo, in evidente alterazione, aveva già 'passato' alcuni negozi aeroportuali in cui aveva distrutto diversi oggetti.

In 'preda' al Viagra

Le autorità di polizia di Saku, dopo aver fermato l'uomo, lo hanno portato alla stazione di polizia per le indagini. Una volta che il paziente è stato fatto calmare dagli agenti è stato poi condotto a un ospedale vicino affinché fosse sottoposto a controllo medico e psichiatrico. Gli esami hanno rivelato che l'uomo era in preda a una 'crisi' dovuta a un'overdose da farmaci per le prestazioni sessuali, come il Viagra ed altri.

Libera vendita

Probabilmente l'episodio verificatosi all'aeroporto è una conseguenza della liberalizzazione della vendita dei farmaci contro la disfunzione erettile. Che l'uomo deve aver assunto in modo sconsiderato, visti gli effetti. Una cosa da tenere a mente da chi avesse mai intenzione di assumerli e, perché no, prenderne qualcuno in più perché 'non si sa mai'. Ma la stessa Pfizer, prima produttrice del Viagra, avverte che il farmaco può a volte causare gravi effetti collaterali, tra cui il priapismo o un'erezione che dura per più di quattro ore, improvvisa perdita della vista in uno o entrambi gli occhi, oltre a perdita o riduzione inspiegabile dell'udito.

Altri effetti collaterali

Tra gli altri effetti indesiderati più comuni vi sono tra l'altro mal di testa, mal di stomaco, vampate di calore visione offuscata, naso chiuso o che cola, vertigini, dolore muscolare o alla schiena, eruzioni cutanee e nausea. Non dimentichiamo che il Viagra è anche sconsigliato ai pazienti con problemi di salute esistenti quali problemi cardiaci, pressione arteriosa instabile, anemia falciforme, malattie agli occhi, problemi al fegato o ai reni. Infine, è sconsigliato a chi ha intenzione di denudarsi per poi insultare e lanciare feci ai passanti.