41enne stroncato dal morbillo. L’Asl: «nessun allarmismo»

SANREMO - Il suo nome è Alessandro Grosso ed è stato strappato dall’affetto di tutti i suoi familiari a causa di una malattia apparentemente banale che, se non trattata adeguatamente, può divenire fatale. A causare il decesso sono state alcune – inaspettate - complicazioni del morbillo. L’uomo, infatti, si è reso conto di essere affetto da tale patologia con qualche giorno di ritardo. Una probabile causa della morte è la possibile concomitanza del virus influenzale. Ecco i dettagli della vicenda.

Ipotesi da verificare

E’ importante sottolineare che al momento attuale si tratta di mere ipotesi: l’ospedale Borea di Sanremo sta infatti attendendo gli esiti dell’autopsia effettuata sul corpo dell’uomo. Tale risultati si potranno avere a disposizione entro la prossima settimana.

La vicenda

Alessandro Grosso «si è presentato in pronto soccorso il 5 gennaio con un morbillo attivo ed è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive. Il 6 gennaio, viste le complicanze del quadro clinico, il paziente è stato spostato in rianimazione dove purtroppo è deceduto», spiega la dottoressa Laura Garibotti. Pare che tra le varie complicanze sia insorta una polmonite e un grave problema cardiaco. «Aveva scoperto di avere il morbillo a fine dicembre – raccontano i familiari a LaStampa - dopo alcuni giorni con la febbre. Si pensava si trattasse di influenza. Poi è arrivata anche la tosse, quindi lo sfogo del morbillo. Stava male soprattutto di notte: non riusciva a dormire».

Nessun allarmismo

Nel 2017 si sono verificati in totale 4 decessi da morbillo, la maggior parte dei quali in pazienti affetti da patologie importanti come l’aids. Al momento, comunque, rassicura l’Asl1, «non siamo in presenza di una epidemia da morbillo».

Alessandro era in perfetta salute

Ciò che più ha destato l’attenzione è che questa volta si tratta di un caso davvero anomalo: Alessandro, infatti, era in perfetta salute. «Era sano, non aveva alcun problema di salute – spiegano i parenti - di recente aveva fatto gli esami del sangue: era tutto perfetto, come la visita cardiologica. Non aveva diabete, soltanto una leggera ipertensione dovuta probabilmente alla sua corporatura: pesava circa 160 chili per un metro e ottanta di altezza». L’uomo lascia la sua compagna Francesca, i suoi figli Lorenzo e Isabella, rispettivamente di 11 e 2 anni.