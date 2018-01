L'alcol provoca il cancro. Un nuovo studio rivela il perché

ROMA – C'è una relazione tra l'assunzione di alcol e il cancro? Secondo i ricercatori britannici sì. Per questo motivo hanno condotto uno studio in cui si è osservato come l'alcol danneggia il Dna delle cellule staminali che producono il nuovo sangue. Da qui, la conclusione che il legame alcol e cancro esiste.

L'alcol e 7 tipi di tumori

Da tempo gli scienziati ritengono che il consumo di alcol potesse contribuire a provocare il cancro. In particolare si ritiene che l'alcol sia implicato in sette diversi tipi di tumori: alla bocca, alla gola, alla laringe, all'esofago, ai polmoni, al fegato e all'intestino. Nonostante l'evidenza, quello che non si conosceva era il meccanismo che veniva innescato affinché si sviluppasse il cancro.

Lo studio

Il nuovo studio che ha cercato di fare chiarezza, pubblicato sulla rivista scientifica Nature, è stato realizzato somministrando a un gruppo di roditori dell'etanolo diluito. In base alle analisi dei cromosomi e del Dna, si sono rilevati dall'acetaldeide, che viene prodotta dal corpo quando processa l'alcol. «Si è capito che l'acetaldeide può rompere e danneggiare il Dna nelle cellule staminali del sangui, portando a modificare i cromosomi e ad alterare permanentemente le sequenze di Dna in queste cellule – ha rifeirto in un comunicato Cancer Research UK, che ha finanziato la ricerca – E' importante capire come il progetto del Dna nelle staminali è danneggiato e perché quando le cellule staminali sane cominciano a danneggiarsi questo porti alla manifestazione di un cancro».

La morte cellulare

Il danneggiamento del Dna può portare alla morte della cellula, ma anche innescare un meccanismo naturale di riparazione. Tuttavia, se il Dna è riparato in maniera scorretta, questo può portare a un cancro. «Mentre alcuni danni avvengono per caso, le nostre scoperte suggeriscono che bere alcol aumenta il rischio di certi danni», ha commentato Ketan Patel dell'Mrc Laboratory of Mulecular Biology di Cambridge.

L'organismo di difende

L'équipe di ricerca ha anche esaminato come l'organismo si difende dai danni dell'alcol usando una famiglia di enzimi chiamata ALDH, che trasformano l'acetaldeide in acetato, che le cellule possono usare come energia. Milioni di persone, soprattutto in Asia sudorientale, o mancano di questi enzimi o ne hanno una versione danneggiata. I roditori dello studio, che mancano di ALDH, hanno subito danni del Dna quattro volte superiori agli altri.

(Fonte Afp)