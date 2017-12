Artrite reumatoide durante la gravidanza aumenta il rischio di malattie croniche nei bambini

DANIMARCA – I bambini nati da madri che soffrono di artrite reumatoide sono più a rischio di soffrire di malattie croniche. Tra queste vi sono l'epilessia, le patologie della tiroide e l'artrite reumatoide stessa. Questo quanto suggerito da un nuovo studio dei ricercatori dell'Ospedale universitario di Odense in Danimarca, i cui risultati sono stati pubblicati su Arthritis Care & Research.

Attenzione se si è malate

I risultati di questo studio mettono sull'avviso le donne che soffrono di artrite reumatoide dai rischi di partorire un bambino che soffrirà di diverse malattie croniche. In particolare, il rischio è che le donne incinte con artrite reumatoide possano trasmettere ai loro figli l'artrite reumatoide o altre malattie correlate. Per comprendere se e come tutto questo possa essere possibile, il dottor Line Jølving e i suoi colleghi hanno condotto uno studio a livello nazionale con follow-up a lungo termine di tutti i bambini nati in Danimarca durante un periodo di 25 anni. Questo includeva 2.106 bambini nati da donne con artrite reumatoide e 1.378.539 bambini nati da donne senza artrite reumatoide.

Quando il rischio è collegato

In particolare, i ricercatori hanno scoperto che il rischio di ottenere una diagnosi per diverse malattie nell'infanzia e nell'adolescenza aumentava quando alla madre veniva diagnosticata l'artrite reumatoide prima della gravidanza. In particolare – riporta il comunicato dell'ospedale – la presenza di artrite reumatoide durante la gravidanza è stata collegata a un rischio nella prole aumentato di 2,2 volte di patologia tiroidea, a un rischio 1,6 volte maggiore di epilessia e a un aumento del rischio di artrite reumatoide pari a 2,9 volte. «Abbiamo affrontato una preoccupazione delle donne in gravidanza con artrite reumatoide in termini di un potenziale aumento del rischio di un impatto negativo della loro malattia cronica sulla salute futura della loro prole – ha spiegato Jølving – I nostri risultati richiedono un'attenzione particolare sullo sviluppo infantile dell'artrite reumatoide, delle malattie della tiroide e dell'epilessia se esposti all'artrite reumatoide in utero».