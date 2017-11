Meningite, sviluppato il vaccino che può proteggere dal 91% dei ceppi batterici

STATI UNITI – La meningite batterica fa parlare molto di sé negli ultimi tempi, non solo in Italia ma anche in altre parti del mondo, come per esempio gli Stati Uniti. Ed è proprio qui che i ricercatori dei CDC (i Centri federali per il controllo e la prevenzione delle malattie) in collaborazione con la GlaxoSmithKline, che ne è il produttore, hanno testato un vaccino contro la meningite batterica da meningococco di tipo B (la più diffusa) che sarebbe attivo contro il 91% di questi ceppi batterici.

I quattro componenti

Il vaccino è risultato attivo contro fino al 91% dei ceppi batterici che causano un tipo comune di malattia invasiva da meningococco del sierogruppo B nei bambini e nei giovani adulti. Nel 2015, negli Stati Uniti, i ceppi batterici del sierogruppo B hanno causato circa il 40% delle malattie invasive da meningococco in tutti i gruppi di età, compresi gli adolescenti, e oltre il 60% dei casi in bambini di età inferiore a un anno. Il vaccino è formato da quattro componenti ed è stato chiamato MenB-4C (Bexsero). I test condotti dagli scienziati, che hanno dato risultati positivi, sono riportati nel dettaglio sulla rivista mSphere dell'American Society for Microbiology, che ha pubblicato lo studio.

Contiene quattro antigeni

In questo studio, i ricercatori hanno utilizzato un test di laboratorio chiamato sistema di tipizzazione dell'antigene meningococco (MATS) per poter studiare e osservare il potenziale di copertura del vaccino MenB-4C. Il vaccino, tra l'altro, era già stato approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) nel gennaio 2015 per l'uso in soggetti di età compresa tra i 10 e i 25 anni. Nel comunicato si legge che il vaccino contiene 4 antigeni atti a prevenire la malattia meningococcica invasiva causata dalla forma del sierogruppo B dei batteri Neisseria meningitidis: proteina H legante il fattore (fHBP), proteina legante eparina neisserica (NHBA), Neisserial adhesin A (NadA) e membrana esterna contenente PorA vescicole. Questi antigeni si trovano sui batteri e la vaccinazione che li veicola nella persona induce una risposta immunitaria che aiuta a proteggere dall'infezione proprio dai batteri che trasportano gli antigeni.

I Test

Per verificare l'efficacia dei quattro antigeni contenuti nel vaccino i ricercatori hanno testato 442 campioni di N. meningitidis sierogruppo B raccolti dal CDC dal 2000 al 2008. Il test MATS ha predetto che il 91% di questi ceppi batterici che causano la malattia meningococcica negli Stati Uniti può essere coperto dal vaccino MenB-4C, con una copertura stimata dall'88% al 97% ogni anno. Nei test, i ricercatori hanno scoperto che più della metà dei ceppi coperti potrebbe essere colpita da due o più antigeni presenti nel vaccino. Nello specifico, si è osservato che l'NHBA copriva l'83% dei ceppi; il fHBP copriva il 53% dei ceppi; il PorA copriva il 5,9% dei ceppi e il NadA copriva il 2,5% dei ceppi. «Siamo molto contenti di osservare che il vaccino pare avere il potenziale per coprire la maggior parte dei ceppi di batteri del gruppo B meningococcici attualmente circolanti negli Stati Uniti – ha spiegato l'autore principale dello studio dottor Gowrisankar Rajam, scienziato presso il CDC – Tuttavia, dobbiamo continuare la nostra analisi per valutare la copertura dei ceppi attualmente circolanti negli Stati Uniti. Siamo fiduciosi che la tecnica MATS sarà molto utile per rilevare eventuali cambiamenti nell'espressione batterica di questi antigeni».

Una malattia potenzialmente letale

La Neisseria meningitidis è una delle principali cause di meningite batterica nei bambini e nei giovani adulti, con conseguente morbilità e mortalità significative in tutto il mondo – prosegue il comunicato dell'ASM. La malattia da meningococco è una malattia potenzialmente letale che può infettare il flusso sanguigno e il rivestimento che circonda il cervello e il midollo spinale. I batteri possono essere trasmessi da persona a persona attraverso il contatto stretto o prolungato con secrezioni respiratorie o della gola, come tosse, baci o convivenze. Un altro vaccino contro la malattia da meningococco del sierogruppo B, chiamato Trumenba, è stato approvato dalla FDA nell'ottobre 2014. Sono stati resi disponibili precedenti vaccini per la protezione contro la malattia meningococcica causata da N. meningitidis sierogruppi A, C, Y e W, ma non contro il sierogruppo B. Questa potrebbe essere la risposta.