Disfunzione erettile: ecco le onde d'urto che la eliminano velocemente

Quanti uomini vorrebbero avere una bacchetta magica che permettesse loro di eliminare per sempre il problema della disfunzione erettile - alias impotenza. E se ancora i miracoli la medicina non è in grado di farli, per lo meno ha ideato una soluzione che potrebbe migliorare definitivamente la condizione. Il tutto attraverso l’ausilio delle onde d’urto.

Addio disfunzione erettile

La disfunzione erettile è una condizione piuttosto frequente che non permette all’uomo di raggiungere o di mantenere un'erezione che possa rendere soddisfacente un rapporto sessuale. E se siete affetti da tale problematica, sappiate che non siete affatto soli: in Italia ci sono tre milioni di uomini con impotenza conclamata. Seppure la maggior parte dei casi riguarda persone in età avanzata, non mancano i episodi nei ragazzi di 18-20 anni. Una recente stima indica che almeno una volta nella vita, il 48% degli uomini di età superiore ai 38 anni ha sofferto di impotenza. Ma la percentuale elevata di casi si manifesta negli over 70 con il 50% di pazienti affetti da disfunzione erettile. Tuttavia una soluzione per dire definitamente addio alla disfunzione erettile sembra derivare proprio dalle onde d’urto.

Una nuova strategia per combattere l’impotenza

La scoperta dell’efficacia delle onde d’urto la si deve a uno studio condotto dalla Società Italiana di Andrologia (Sia) che ha testato la terapia riportando una notevole efficacia. Le onde in questione sono a bassa potenza e sembrano essere un’ottima alternativa all’utilizzo dei farmaci più comuni che, come ben sappiamo, evidenziano non pochi effetti collaterali.

Volontari dai 18 ai 65 anni

Proprio perché, come abbiamo detto, il problema affligge uomini di tutte le età, i ricercatori hanno arruolato pazienti affetti da disfunzione erettile su base organica dai 18 ai 65 anni. I volontari provenivano da centri universitari e ospedalieri di diverse città italiane: Firenze, Trento, Bari, Trieste e Napoli.

Risultati più che soddisfacenti

I risultati – secondo Alessandro Palmieri, coordinatore dello studio e presidente SIA – sono stati più che soddisfacenti. In soli sei mesi tutti gli uomini affetti da disfunzione erettile hanno evidenziato un miglioramento pari al 70%. Il che si traduce in 7 pazienti su 10. «I farmaci contro la disfunzione erettile - spiega Palmieri - hanno rivoluzionato le abitudini sessuali ma restano cure «on demand», incapaci se non in rari casi di ripristinare la funzione erettiva. Le onde d’urto invece riescono a ristabilire il meccanismo dell’erezione, consentendo il ritorno a una sessualità naturale senza necessità di programmazione dei rapporti. Si tratta però di una tecnica ancora emergente e la ricerca ha il compito di approfondire i meccanismi di azione della metodica», conclude l’esperto.

Cosa sono le onde d’urto

Le onde d’urto utilizzate in terapia sono di tipo acustico e si propagano nell’aria generando differenti tipi di pressione allo scopo di cedere energia. Questo tipo di onde vengono quindi veicolate su un organo ben preciso interagendo con i tessuti circostanti e innescando i cambiamenti biologici desiderati. Le onde d’urto in medicina possono essere di tre tipi: alta, media e bassa intensità. Le prime due vengono utilizzate per rompere i calcoli e indurre rilassamento muscolare, mentre l’ultima – denominata LI-ESWT (Low-Intensity shock wave therapy) o LIST – promuove la crescita di nuovi vasi sanguigni curando, appunto, la disfunzione erettile.

