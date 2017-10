Stimmate e sudore a base di sangue: ecco di che malattia si tratta

Un fatto apparentemente inspiegabile accaduto proprio nella nostra penisola, più precisamente a Firenze. Una giovanissima ragazza, di appena 21 anni, suda sangue dal viso, mani e piedi. Un caso davvero singolare – degno di una serata di Halloween – che è stato oggetto di studio da parte dei due ricercatori del dipartimento di Dermatologia dell’Università di Firenze. Un evento così particolare che è stato riportato sulle pagine del Canadian Medical Association Journal (CMAJ).

Niente di mistico

A una prima osservazione si potrebbe pensare a qualcosa di mistico, invece, si tratta di una patologia. Per fortuna abbastanza rara se si considera che colpisce una persona su dieci milioni. Forse anche per questo motivo sono ancora tanti i dubbi in merito all’insorgenza della patologia.

Ematoidrosi

La malattia da cui sarebbe affetta la giovanissima donna si chiamerebbe ematoidrosi. Come si evince dal nome si parla proprio di un sudore anomalo, a base di sangue. La sudorazione avverrebbe, come nelle persone sane, in tutte le parti del corpo. Anche se viso, occhi, orecchie e naso sembrano interessare maggiormente il problema. Pare però, che gli episodi siano molto discontinui (per fortuna) e che si verifichino in momenti di maggiore stress.

Le cause dell’ematoidrosi

Purtroppo, trattandosi di una malattia estremamente rara, le cause sono ancora sconosciute. Pare che il sangue che fuoriesce insieme al sudore sia connesso alla rottura di alcuni capillari che si trovano accanto alle ghiandole sudoripare. I condotti che si trovano in tale sede raccolgono il sangue e al posto di veicolarlo correttamente lo espellono come dovrebbe accadere nel caso del sudore. Il fenomeno, spiegano gli scienziati, «Può accadere nei soggetti affetti da livelli estremi di stress. Intorno alle ghiandole del sudore, vi sono vasi sanguigni multipli in forma di rete, che si stringono sotto la pressione generata da grande stress. Poi, mentre passa l'ansia, i vasi sanguigni si dilatano fino al punto di rottura e entrano nelle ghiandole del sudore. Mentre le ghiandole del sudore producono un sacco di sudore, spingono il sangue sulla superficie, che escono come gocce di sangue mescolate al sudore. Duan e altri, riportano casi di ematoidrosi associate a trombocitopenica primaria». [1]

Cosa c’entra lo stress?

Lo stress pare aumentare il fenomeno perché tali situazioni favoriscono una sorta di contrazioni che romperebbero con maggior facilità i capillari che si trovano accanto alle ghiandole sudoripare. Tuttavia si tratta solo di ipotesi anche perché pare che nel caso della ragazza italiana, il sangue misto a sudore uscisse praticamente in ogni situazione, tuttavia quando era sotto stress si presentava con un’intensità maggiore.

Tutto ciò ha a che fare con le famose stigmate?

Secondo alcune teorie, la condizione segnalata dalla donna di 21 anni – che pare fosse affetta dal problema fin dai primi anni di vita – potrebbe in parte spiegare fenomeni mai compresi dalla scienza. Per esempio le famose stigmate o fatti relativi alla religione come quello di Gesù prima della crocefissione. In un report scientifico alcuni scienziati concludono infatti che «La causa più frequente è la paura acuta e la contemplazione intensa mentale, come segnalato in sei casi in uno studio».

