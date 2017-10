Inietta vaccino sbagliato a una neonata di 10 mesi. Il medico: «Sbagliare è umano», ma è un fatto gravissimo

LUCCA – La mamma porta la sua piccola di 10 mesi a farle somministrare il vaccino, come da prassi. Solo che il medico di turno alla Asl presso la Croce Bianca di Querceta, frazione di Serravezza in provincia di Lucca, sbaglia vaccino. Alla bimba infatti viene iniettato il vaccino esavalente, con quello contro il pneumococco al posto del vaccino antimeningococco. In sostanza ha ripetuto due volte la precedente vaccinazione. Il medico si difende: «Sbagliare è umano», avrebbe dichiarato. Tuttavia specie quando si tratta di bambini così piccoli, e dunque a rischio che vi siano delle complicanze anche gravi, questo non dovrebbe mai succedere.

Il fattaccio

A raccontare la deprecabile vicenda è stata la stessa mamma della bimba che, furiosa, ha diffuso la notizia. Secondo quanto da lei riferito il medico che ha commesso l’errore si sarebbe accorto di quanto fatto soltanto nel momento in cui ha attaccato il bollino per l’attestazione dell’avvenuta vaccinazione sul libretto. «Avevamo ricevuto la chiamata per fare il vaccino antimeningococco – ha raccontato incredule la mamma – invece è stato ripetuto il vaccino esavalente insieme a quello contro il pneumococco», lo stesso già somministrato due mesi prima. Ora, i genitori della piccola vogliono sia fatta chiarezza sull’accaduto e hanno presentato un esposto all’Azienda Sanitaria Locale. Il tutto pare sia avvenuto il 28 settembre scorso, ma la notizia è trapelata solo ora. Secondo quanto raccontato dalla mamma, quando lei e la piccola si sono recate presso l’ambulatorio vaccinale, ha consegnato il libretto in cui vi è l’elenco delle vaccinazioni già effettuate. Solo che pare che il medico preposto non abbia guardato il libretto e sia passato a vaccinare la bimba senza accertarsi pertanto a quali vaccinazioni era già stata sottoposta. E così le avrebbe somministrato il ‘doppione’.

Un fatto gravissimo

La mamma della bimba ha definito quanto accaduto «un fatto gravissimo», probabilmente anche perché spaventata dalle possibili conseguenze negative di una ripetizione dello stesso vaccino a distanza di poco tempo. Tuttavia, a parte alcuni tipici fastidi da post-vaccino la piccola pare non abbia subìto danni. Almeno per quanto possibile accertare al momento. Nonostante le ‘scuse’ del medico, i genitori sono tuttavia intenzionati a portare avanti la loro battaglia legale affinché episodi del genere non accadano più, anche ai danni di qualche altro bambino che sia sottoposto alla vaccinazione sbagliata e che magari possa avere problemi anche gravi.