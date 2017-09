Tumori testa e collo: ancora scarsa la conoscenza di queste neoplasie. Ecco cosa c’è da sapere

ROMA – Prende il via oggi, 18 settembre, la V Settimana di Sensibilizzazione sui tumori testa-collo (18-22 settembre 2017) che si svolge in tutta Europa. Altresì conosciuta come Head and Neck Cancer Awareness Week, nell’ambito della ‘Make Sense Campaign’, l’iniziativa intende sensibilizzare su una patologia molto sottovalutata: il 60% dei pazienti si presenta infatti alla diagnosi con una neoplasia a uno stadio localmente avanzato[1]. E’ per dunque aumentare l’attenzione dei cittadini e migliorare la conoscenza su questi tumori che ha preso il via questa importante Campagna. Tra gli obiettivi vi sono altresì l’educazione alla prevenzione e l’informazione sul riconoscimento di segni e sintomi della patologia, che rappresentano gli strumenti fondamentali al fine di migliorare gli esiti terapeutici. Rivolgersi tempestivamente a un medico specialista permette infatti ai pazienti con un tumore diagnosticato a uno stadio precoce di raggiungere un tasso di sopravvivenza dell’80-90%[1]. Questi numeri cambiano notevolmente se il tumore viene diagnosticato quando è già a uno stadio avanzato: purtroppo il 60% di questi pazienti non supera i 5 anni[1].

L’unione fa la forza

«Contro i tumori della testa e del collo dobbiamo essere tutti uniti e collaborare con maggiore impegno – spiega la dott.ssa Lisa Licitra, Direttore della Struttura Complessa Oncologia Medica 3, Tumori Testa-collo della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e Professore Associato di Oncologia Medica all’Università degli Studi di Milano – Non possiamo accettare che i pazienti arrivino troppo tardi alla diagnosi, fattore che complica notevolmente il percorso terapeutico. Noi medici siamo chiamati in prima persona a diffondere questi importanti messaggi nel modo più capillare possibile».

La Campagna e il video

In Italia, a sostenere la Campagna internazionale è l’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC) con il lancio, sui propri canali social e web, di un video animato per favorire la conoscenza sui tumori testa-collo, realizzato con il contributo non condizionato di Merck. «Anche quest’anno la nostra Associazione si è impegnata e intende proseguire con tutte le proprie energie nella diffusione delle raccomandazioni relative alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori testa-collo», commenta il presidente AIOCC, prof, Piero Nicolai, direttore dell’Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Civile».

Nel nostro Paese, questa neoplasia rappresenta il sesto tipo di tumore più diffuso. Ogni anno vengono diagnosticati circa 10mila nuovi casi e il totale dei pazienti colpiti da un tumore della testa e del collo è 113.165. Sia l’incidenza, sia la prevalenza sono più alte al Nord rispetto al Centro-Sud[2]. Il video animato vede impegnato il protagonista-paziente in un ‘viaggio’ di approfondimento sulle caratteristiche dei tumori della testa e del collo. Nelle varie tappe conoscitive del viaggio, il paziente viene accompagnato dal suo medico e dai ‘personaggi testa-collo’, rappresentati dagli organi che vengono colpiti da queste neoplasie. Attraverso le spiegazioni del medico, il paziente verrà a conoscenza dei fattori di rischio, comprenderà quali sono i principali sintomi e capirà come la diagnosi precoce e la giusta prevenzione possano incidere notevolmente sui tassi di guarigione. Il video si conclude con un messaggio molto chiaro: è importante affrontare il tumore con l’aiuto di un team multidisciplinare di esperti.

I canali AIOCC sui quali verrà diffuso il video sono il sito web dell’Associazione e la pagina Facebook AIOCC – IHNS Associazione Italiana di Oncologia Cervico Cefalica.

«Merck sostiene l’AIOCC nel suo impegno contro i tumori testa-collo, sin da quando l’Associazione è stata fondata nel 2010 – dichiara il Dott. Antonio Messina, a capo del business biofarmaceutico di Merck – Siamo stati felici di supportare la realizzazione del video di animazione sui tumori testa-collo. Oggi l’utilizzo di nuovi linguaggi, del web e dei social, è sempre più importante per raggiungere il maggior numero di persone possibile, informandole adeguatamente e con semplicità sui temi della salute e della prevenzione».

I tumori testa-collo

Sono il sesto tumore più diffuso. Si tratta di neoplasie che possono colpire le cellule epiteliali di tipo squamoso degli organi del distretto cervico-facciale (lingua, bocca, orofaringe, rinofaringe, ipofaringe, laringe e seni paranasali)[2].

Circa 3 tumori testa-collo su 4 sono causati dal tabacco e dall’alcool. Le persone che usano sia alcol sia tabacco rischiano maggiormente di sviluppare questi tumori. Anche le infezioni da papilloma virus umano (HPV), soprattutto HPV-16, aumentano il rischio di sviluppare alcuni tipi di tumore testa-collo, in particolare i tumori dell’orofaringe che coinvolgono le tonsille o la base della lingua[2].

Bibliografia

1. Make Sense Campaign Toolkit 2017, Vrl.0 26.05.2017 (http://makesensecampaign.eu/files/documents/Make-Sense-Toolkit.pdf)

2. AIOM, Rapporto «Lo stato dell’Oncologia in Italia», 2017.