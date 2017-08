L’hamburger ha uno strano sapore, lo apre e trova una sgradita sorpresa

REGNO UNITO – Di sorprese per quanto riguarda gli alimenti pare non ce ne sia mai abbastanza. E spesso sono anche pericolose, come per esempio lo scandalo dell’insetticida fipronil nelle uova, che è emerso in questi giorni. Ma le disavventure possono essere in agguato tutti i giorni, anche al fast food. Ed è proprio quello che è capitato a un uomo che dopo aver comprato un panino con hamburger ha fatto una inquietante scoperta.

Il contorno indigesto

L’hamburger aveva uno strano sapore, che il cliente ha subito sentito. Ecco che, come riportato dal Daily Mail, apre il panino e scopre il perché. Al posto della classica fetta di pomodoro c’era un coperchio di plastica che, ricoperto com’era di salsa ketchup a un primo sguardo poteva anche essere scambiato proprio per una fetta di pomodoro. Solo che, appunto, non lo era ma si trattava di uno di quei coperchi che si usano per chiudere i bicchieri di carta contenenti una bevanda. Inutile dire che oltre che disgustoso sarebbe stato poco salutare mangiarsi quella plastica.

La denuncia

Subito dopo la scoperta, l’uomo, utente di Reddit con il nick sugarcain, ha pubblicato la foto per denunciare il fatto, che nel giro di breve ha fatto il giro del web. Fin da subito la foto ha ottenuto più di 2.000 voti. Molti utenti hanno rivolto battute ironiche riguardo all’accaduto, mentre altri volevano sapere qual era il fast food che ha confezionato il particolare cheesburger, ma sugarcain non ha rivelato quale fosse. Per questo motivo, alcuni utenti di Reddit hanno ipotizzato che l’immagine sia falsa, e che sia stata creata apposta. Per il momento non si sa quale sia la verità, ma è indubbio che a volte si sente di oggetti estranei trovati nei cibi, da parti di animali (topi ecc.), insetti, oggetti vari e perfino parti anatomiche di persone (pezzi di dita ecc.), per cui non stupirebbe più di tanto che il coperchio di plastica mascherato da fetta di pomodoro fosse davvero parte del panino della foto. Insomma, prima di addentare il prossimo hamburger, a scanso di equivoci apriamo il pane e diamo una controllata.