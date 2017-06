Rapporto ApoB ApoA1. Valori normali, alti e bassi

Il Rapporto ApoB/ApoA1 è considerato uno dei più innovativi e attendibili marker di rischio cardiovascolare. A quanto pare molto più affidabile del vecchio rapporto tra colesterolo LDL e HDL. La differenza di attendibilità, secondo recenti studi, sarebbe superiore di circa il 20%

Perché valutare il rischio cardiovascolare?

Conoscere con esattezza il reale rischio che una persona ha di andare incontro a un evento cardiovascolare acuto, può permettere al proprio cardiologo di modificare la terapia in maniera completamente personalizzata. Per esempio è consentito avere valori di colesterolo leggermente più elevati quando il rischio è ridotto. Mentre è tassativo averli molto bassi quando le probabilità di infarto sono altissime.

Apopotreine

Forse vi starete chiedendo cosa c’è dietro la sigla ApoB e ApoA1. Il termine apo è una contrazione di Apoproteine o Apolipoproteina. Come si evince dal nome, esse hanno una stretta relazione con le ormai famosissime lipoproteine. Le Apo, infatti, nient’altro sono che la parte proteica delle lipoproteine. Ne esistono di diverse classi – dalla A alla E – differenziate ulteriormente in sottoclassi. Ed ecco, quindi, l’origine del nome ApoA1 e ApoB. Queste ultime costituiscono le lipoproteine LDL e VLDL. È compito del fegato incorporare il colesterolo nelle VLDL, precursore delle LDL. In esse sono contenute le Apoproteine B che hanno lo scopo di distribuire correttamente il colesterolo nei vari tessuti, partendo al fegato. Al contrario, le HDL trasportano il colesterolo presente nei tessuti fino al fegato e contengono l’Apoproteina A (ApoA1). Questo processo inverso ha lo scopo di eliminare l’eccesso di colesterolo attraverso la bile, evitando così che si depositi nelle arterie. Da ciò si comprende l’importanza del rapporto tra una e l’altra Apoproteina.

In sintesi: Le Apoproteine sono la parte restante – proteica – di una lipoproteina dopo che è stata eliminata la sua parte lipidica (grassi).

Apoproteine B e valori alti

Come accennato in precedenza, numerosi studi scientifici hanno evidenziato come il rapporto delle Apo sia molto più attendibile del solo LDL/HDL. Quindi, poiché le ApoB si trovano nelle LDL, possiamo asserire che valori alti indicano un eccesso di lipoproteine aterogeniche e pertanto un più altro rischio cardiovascolare. Le mutazioni di apoB1 possono causare una condizione chiamata ipercolesterolemia familiare [7].

Valori normali di Apoproteina B

35-100 mg/100 ml

oppure

50 -150 mg/dL

Apoproteina B: le cause dei valori alti

Colesterolo alto

Problemi biliari

Disturbi renali

Gravidanza

Recettori LDL difettosi

Apoproteina B: le cause dei valori bassi

Assunzione di estrogeni

Problemi epatici

Apoproteine A e valori alti

Se da un lato bisognerebbe cercare di avere sempre valori bassi di Apoproteine B (ApoB), sarebbe auspicabile anche avere valori alti di Apoproteine A (ApoA1), direttamente collegata con il colesterolo HDL.

Valori normali di Apoproteina A

Donna: 115-220 mg/dl

Uomo: 110-190 mg/dl

Apoproteina A: le cause dei valori alti

Gravidanza

Alterazioni del peso corporeo

Uso di contraccettivi orali

Assunzione di

Statine

Sport intenso

Farmaci (fenobarbital, niacina)

Apoproteina A: le cause dei valori bassi

Problemi renali

Patologie del fegato

Disturbi biliari

Diabete

Obesità

Fumo

Assunzione di ormoni (androgeni, progestinici)

Farmaci Beta-bloccanti e diuretici

Rapporto ApoB/ApoA1 e valori normali

Il marker di rischio cardiovascolare è determinato dal rapporto ApoB/ApoA1 che dovrebbe rimanere in un range compreso fra lo 0,3 e lo 0,9 (sono possibili variazioni da laboratorio a laboratorio). Valori superiori indicano un rischio cardiovascolare che va interpretato dal proprio cardiologo.

Sapevi che…?

Esiste una patologia chiamata Sindrome di Bassen Kornzweig. Si tratta di una malattia rara che non permette di assorbire i grassi attraverso l’intestino. La causa risiede in un difetto genetico che impedisce all’organismo di creare delle lipoproteine. Tra i vari test diagnostici, quindi, c’è anche la rilevazione dell’Apolipoproteina B.

L’attendibilità del rapporto ApoB/ApoA1

Da un recente studio condotto dal Population Health Research Institute e la McMaster University di Hamilton in Canada è emerso che «Il rapporto di ApoB / ApoA1 era superiore a qualsiasi dei rapporti di colesterolo per la stima del rischio di infarto miocardico acuto in tutti i gruppi etnici, in entrambi i sessi, e a tutte le età. Per tale motivo dovrebbe essere introdotto nella pratica clinica in tutto il mondo» [9].

Come si misura il rapporto ApoB/ApoA1

Il rapporto è identificabile tramite un semplice prelievo venoso. È preferibile farlo a digiuno se si è alla ricerca di altri marker, tuttavia va detto che il solo ApoB/ApoA1 non viene influenzato dall’assunzione di cibo. Nel sangue sono rilevabili due forme: ApoB48 rilasciata a livello dell'intestino tenue e ApoB100, rilasciata dal fegato.

