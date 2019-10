Laura Boldrini apre ai 5 Stelle: «Vorrei incontrare Beppe Grillo per parlare di Internet»

ROMA - «Il Movimento 5 Stelle è cambiato nei modi di fare politica», e dunque l'ex presidente della Camera Laura Boldrini si dice pronta a incontrare Beppe Grillo. In un'intervista a Il Fatto Quotidiano Boldrini spiega di ritenere che «alcuni deputati del Movimento hanno cambiato il loro comportamento e anche opinione», ad esempio su quel post con cui Beppe Grillo scrisse: «Cosa faresti alla Boldrini in macchina». Uno scritto «di chiara natura sessista» che lei non ha dimenticato: «Aprì una campagna molto dolorosa contro di me».

«Vale la pena provarci»

Ora da parte di Boldrini c'è la disponibilità ad incontrare il fondatore del Movimento: pensa che Grillo le risponderà? «Spero di sì e vale la pena provarci: la mia apertura non è a livello personale. Credo che sia giusto unire le forze per migliorare la situazione. Abbiamo delle responsabilità verso la collettività, che devono necessariamente andare oltre le questioni personali: oggi il tema dell'odio in Rete deve essere urgentemente affrontato. E siccome Grillo con il Movimento 5 Stelle ha fatto del digitale uno strumento essenziale del suo agire politico il suo contributo può essere molto prezioso».

«Va affrontato il tema della Rete»

In particolare, «le multinazionali del web - tutte insieme da Amazon a Google, Airbnb, Uber, Google, Facebook, Amazon, Apple, Twitter - hanno pagato in Italia nel 2018 tasse per 37 milioni di euro! Vogliamo o no mettere la parola fine a questa situazione?». Inoltre «credo che sia necessario responsabilizzare le piattaforme per quanto riguarda la rimozione dei contenuti illeciti. In Francia e in Germania il legislatore ha previsto multe per le piattaforme nel caso di mancata rimozione dei contenuti illeciti».