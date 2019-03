Meloni: «Se alle Europee cresce il centrodestra un altro governo è possibile»

ROMA - «L'Italia merita un governo coeso, che non discuta su tutto e capace di dare risposte. Se i cittadini della Basilicata vorranno confermare il trend che già quelli dell'Abruzzo e della Sardegna hanno raccontato nelle settimane scorse e se alle prossime elezioni europee Fratelli d'Italia crescerà e il centrodestra crescerà, allora in Italia ci sarà un altro governo possibile». Lo ha detto interpellata dai giornalisti a Potenza, in Basilicata, il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Vogliamo portare l'Alta velocità al Sud Italia

«Toninelli o non Toninelli l'Italia ha bisogno di infrastrutture, di sviluppo e di essere collegata alla rete europea. Noi di Fratelli d'Italia non vogliamo soltanto che si finisca la Torino-Lione: vogliamo portare l'Alta velocità nel Sud Italia, vogliamo portarla fino a Palermo, vogliamo il Ponte sullo stretto di Messina e vogliamo che regioni che sono completamente isolate possano portare le loro bellezze e i loro prodotti ovunque nel mondo».