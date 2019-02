ROMA - «A Ferrara, zona Gad, si è scatenata una vera e propria guerriglia urbana tra criminali e spacciatori che hanno rovesciato cassonetti in strada e minacciato Forze dell'Ordine. Subito l'esercito a controllo della zona per fermare una volta per tutte questo degrado: Ferrara non merita di essere ostaggio della mafia nigeriana!». È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.