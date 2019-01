Battisti, Boldrini: «Grazie alle forze dell'ordine»

ROMA - «L'arresto di #CesareBattisti in #Bolivia è un'ottima notizia, per le famiglie delle vittime e per la giustizia italiana. Grazie alle forze dell'ordine del nostro Paese che hanno contribuito alla sua cattura». Lo afferma in un tweet Laura Boldrini.

Fornaro: Ora riportare anche Casimirri

«L'arresto di Cesare Battisti è una buona notizia per chi crede nella giustizia e ha combattuto contro il terrorismo nella stagione degli anni di piombo. Ci attendiamo ora la stessa determinazione per estradare in Italia un altro latitante illustre, Alessio Casimirri, attualmente ristoratore in Nicaragua: uno dei protagonisti del eccidio brigatista di via Fani in cui perirono i cinque uomini della scorta di Aldo Moro». Lo scrive in una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.