Il governo durerà? Ecco le condizioni della 'base' della Lega

ROMA - Il governo dura finché rispetta il contratto di programma. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, a margine di un tavolo sulle aree di crisi convocato al Ministero dello Sviluppo economico detta quella che è la linea della 'base' della Lega. Parlando dei rapporti tra i due vicepremier, Zaia ha dichiarato: «Se sono andati a cena vuol dire che sono amici. Al di là delle battute penso che sia prioritario l'interesse del Paese e dei cittadini e risolvere i problemi. Noi ne abbiamo uno su tutti, ed è l'autonomia. Ci aspettiamo l'autonomia da questo governo».

Il cuore del governo è il programma

«Il governo» ha aggiunto «resiste nella misura in cui segue il programma di governo. Il programma è bello dettagliato e bisogna dare le risposte ai cittadini. Bisogna guardare anche ai mercati, all'economia e in tutto questo contesto poi ci sono le professionalità per affrontare questi problemi». Parlando infine delle critiche di Bruxelles alla manovra: «Siamo stati paese fondatore, crediamo nell'Europa, non abbiamo progetti di fuga per cui direi che bisogna trovare una soluzione».