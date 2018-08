Miccichè attacca Salvini: «Se è in malafede è str***o»

CATANIA – «Salvini secondo me è un buon politico, oggi sta sbagliando. Anzi, sta esagerando. Se sta esagerando per un errore, senza rendersene conto, spero se ne renda conto. Se lo sta facendo in malafede allora è str***o». Lo ha detto il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, incontrando i giornalisti sul molo di Catania dopo aver visitato la nave Diciotti per una ispezione sanitaria insieme ai componenti della commissione sanitaria regionale.