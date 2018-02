Salvini ancora contro Berlusconi: «No a governo con profughi del M5s»

ROMA - «Io punto a vincere le elezioni e a governare con il centrodestra senza raccattare transfughi e profughi politici prima delle elezioni». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando le parole di Silvio Berlusconi che intende reclutare i fuoriusciti M5s per sostenere un eventuale governo di centrodestra. «M5s - ha aggiunto Salvini - avrebbe potuto selezionare meglio i candidati. Detto questo i minestroni fuori stagione non mi piacciono».

Non vedrò Berlusconi

«Non vedo Berlusconi. Vado in Campania oggi, o viene a Cannizzano o Caserta o non ci vediamo».