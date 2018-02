Grillo: «Ci siamo rimasti male»

ROMA - La bufera sui rimborsi che si è abbattuta sul Movimento 5 Stelle e che è già stata ribattezzata «rimborsopoli» arriva addirittura all'Eurogruppo di Strasburgo, dove a sorpresa lascia David Borrelli, uno degli uomini più vicini a Casaleggio e cofondatore della piattaforma Rousseau, che negli scorsi mesi è stato protagonista di una fallita operazione di cambio di gruppo. Ma anche il fondatore del Movimento Beppe Grillo appare scosso: «Ci sono rimasto male», ha confessato. «In fondo abbiamo donato 23 invece di 24. Ma dovete capire che queste dieci, dodici persone, chi sono non lo so, hanno una malattia che si chiama Sindrome Compulsiva di Donazione Retroattiva ed io la conosco bene questa sindrome perché colpisce anche molti genovesi.Ci siamo rimasti male, voglio dire, anche io ci sono rimasto male, tanti attivisti ci sono rimasti male, vorrebbero andare sotto casa di questi e far casino, lasciate stare», scrive, in un post sul suo blog, Beppe Grillo.