Berlusconi: «Salvini fa i capricci» e apre a un Gentiloni bis

ROMA - «Voi sopravvalutate i capricci di Salvini. Lui ha questo modo di conquistare gli elettori ed è diventato protagonista della Lega portandola dal 4% al 14%. Questo suo dinamismo ha portato 10 punti alla Lega ma, ripeto, Salvini quando si siede ad un tavolo è una persona ragionevole capace anche di cambiare idea». Lo afferma Silvio Berlusconi alla presentazione del libro di Bruno Vespa. «Non ho dubbi - aggiunge - della possibilità di poter governare in modo serio e portare a termine la realizzazione del programma con l'accordo del segretario della Lega, della signora Meloni e della cosiddetta 'quarta' gamba».

Con Alfano nessuna collaborazione

«No, non c'è la possibilità di una collaborazione» con Angelino Alfano, «c'è stata una telefonata in un momento suo molto difficile. Ora noi vediamo quali saranno i parlamentari che decideranno di schierarsi con il centrodestra ma su di loro pesa la decisione di aver sostenuto un governo di centrosinistra. Non entreranno in Fi ma faranno parte del quarto movimento dove c'è chi non dà vita a delle formazioni cospicue» afferma Berlusconi. In caso non si riuscisse a formare un governo dopo le elezioni sarebbe giusto «proseguire con questo governo, per consentire alle forze politiche una campagna elettorale non brevissima» che possa durare «almeno tre mesi» dice Berlusconi. «Mussolini forse proprio un dittatore non lo era» afferma Berlusconi. Poi, invitato a spiegare meglio il senso delle sua parole, precisa di aver fatto una battuta: «Cerco sempre di dare appigli ai giornali per attaccarmi».