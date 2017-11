Ema, Maroni: «Ore di apprensione, ma c'è grande ottimismo»

MILANO - «C'è grande ottimismo e anche grande apprensione perché è una cosa che può davvero cambiare le sorti di Milano, della Lombardia e anche dell'Italia, assegnandole un ruolo di protagonista assoluta in Europa nell'ambito delle scienze della vita». È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a poche ore dall'assegnazione della nuova sede che dovrà ospitare l'Ema e che vede Milano tra i candidati.

Maroni: Spero prevalgano le ragioni di merito

«Accanto ad Ema - ha proseguito Maroni, a margine del Premio Leonardo Innovazione - ci sono gli investimenti per HumanTechnopole e per la città della salute e della ricerca, non dimentichiamoci che a Parma c'è l'agenzia europea del cibo: potremmo fare di Parma e Milano qualcosa di simile alla Food and Drug administration degli Stati Uniti». «Se guardiamo il merito dei dossier Milano è certamente in testa - ha concluso Maroni - Spero che a Bruxelles prevalgano le ragioni di merito, che vuol dire l'interesse dei cittadini europei, e non le ragioni della politica 'tanto a me tanto a te, ci spartiamo le agenzie', perché sarebbe un pessimo servizio dell'Europa nei confronti di se stessa».