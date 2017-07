Torre Annunziata, crolla palazzina sulla Litoranea: 8 dispersi tra cui 2 bambini

NAPOLI - Ci sono anche due bambini tra gli 8 dispersi che si sta cercando di salvare dal crollo della palazzina di Torre Annunziata. E' quanto è in grado di apprendere Askanews. Tre i nuclei familiari coinvolti. La palazzina è crollata questa mattina intorno alle 6 sulla strada litoranea. Forte il timore che ci siano morti considerando che a quell'ora i residenti dormivano. Sul posto stanno operando le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Ci sono anche alcune ambulanze. Trenitalia ha sospeso la linea Napoli-Salerno, via Torre Annunziata. Il traffico ferroviario è stato sospeso a partire dalle 6.45 lungo la tratta che collega Torre Annunziata e Santa Maria La Bruna a causa della quantità di calcinacci caduti sui binari per il crollo della palazzina adiacente la sede ferroviaria. Trenitalia ha disposto l'intervento dei tecnici di RFI e, contestualmente, ha attivato autobus sostitutivi.