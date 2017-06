Meloni: «Ius soli, legge cretina e arma di distrazione di massa»

ROMA - «Lo Ius Soli è un’arma di distrazione di massa della sinistra, per sviare l’attenzione dagli esiti delle amministrative, dai problemi familiari di Renzi e dal caso Consip», ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine del suo intervento a Sesto San Giovanni (Milano), a sostegno del candidato sindaco per il centro destra Roberto Di Stefano.

Poi Meloni ha attaccato il progetto di costruire a Sesto la più grande moschea del Nord Italia: «Qui non c'entra la destra o la sinistra. Molto spesso, infatti, le amministrative sono un referendum sul modo di amministrare una città. Nello specifico a Sesto San Giovanni si tratta di decidere tra realizzare la più grande moschea del Nord Italia o un nuovo commissariato di Polizia. Di questo si parla». L'ex ministra della Gioventù ha proseguito: «Noi non pensiamo che le nostre città necessitino di enormi moschee, finanziate da chi porta avanti teorie fondamentaliste di interpretazione del Corano, segnatamente il Qatar. Nazioni che finanziano il terrorismo islamico. Esorto dunque i cittadini a votare per loro stessi, scegliendo chi ha a cuore la nascita e la crescita della nostra identità e della nostra cultura».