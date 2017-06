Fico (M5S): «No allo ius soli. Noi di destra? Stron...te»

ROMA - «No allo ius soli. Noi di destra? Una stronzata, solidarietà è nostra parola d'ordine». Lo ha detto il capogruppo alla Camera di M5S, Roberto Fico davanti le telecamere di Fanpage.it commentando l'astensione al Senato sul provvedimento da parte del Movimento, che a palazzo Madama è equiparabile al voto contrario. «Un bambino - ha spiegato - è giusto che dove nasce abbia quella cittadinanza, ma va fatta una cosa seria, ordinata e fatta con il resto dell'Unione Europea». «Per me - ha aggiunto Fico - non c'è destra e non c'è sinistra nel M5S, ma c'è solo il fatto di guardare i provvedimenti e capire se siano buoni o no». Il capogruppo grillino ha detto ancora che «non è il principio della legge che non ci piace, siamo stati su tutti diritti, ma in questa legge non c'è niente dello ius soli».