RIVARA - Drammatico incidente domestico a Rivara: un uomo di 65 anni è caduto dalle scale della sua abitazione in via Pont ed è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cto di Torino.

L’incidente in casa

L’uomo è stato soccorso in un primo momento dai medici del 118 che l’hanno stabilizzato sul posto, poi è stato trasportato a Rivarolo in ambulanza e da qui è partito con un elicottero in direzione del presidio ospedaliero Torinese. Da una prima ricostruzione, pare che il 65enne abbia sbattuto la testa più volte dopo aver perso l’equilibrio forse a causa di un malore. L’uomo è ora ricoverato in condizioni gravissime a causa del trauma cranico e risulta attualmente intubato.