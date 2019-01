Si sveglia e scopre uomo incappucciato sul proprio balcone: arrestato ladro

TORINO - E’ stato svegliato nel sonno da alcuni strani rumori che provenivano dal balcone della sua stanza. Si è alzato ed ha notato la sagoma di un uomo incappucciato che armeggiava vicino la serratura della porta finestra, ma, senza riuscire ad accedere all’alloggio, scavalcava la ringhiera e si allontanava in direzione interno stabile. «L’intruso» è stato visto salire e scendere più volte tra i vari piani e pertanto alcuni condomini hanno contattato la polizia. Gli agenti della Squadra Volante hanno constatato che lo straniero aveva forzato e danneggiato sia la maniglia che la serratura della porta finestra. Il 37enne è stato tratto in arresto per tentato furto in abitazione.