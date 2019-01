Falsi per 135 milioni di euro. Smantellata «filiera della contraffazione»

GENOVA - Falsi per un valore stimato di 135 milioni di euro, oltre 700 posti di lavoro in meno e più di 41 milioni di tasse evase: Sono i numeri dell'operazione San Paolo del primo gruppo della Guardia di Finanza di Genova e che ha portato a cinque divieti di dimora e a un obbligo di firma, nei confronti di italiani, senegalesi e cinesi, sgominando una intera filiera della contraffazione di prodotti griffati. I militari hanno effettuato 110 perquisizioni in Liguria, Campania, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.

2 anni di indagini partite da Genova

L'operazione è la conclusione di due anni di indagini partite da Genova, che ha portato in totale al sequestro di oltre due milioni di falsi, venduti su bancarelle o per strada ma anche su internet e social network. L'indagine ha consentito di individuare i 'laboratori del falso', base logistica per la produzione di falsi delle maggiori case di moda: in Lombardia venivano fabbricati i cliché per etichette e marchi, nelle varie regioni poi i prodotti venivano assemblati e immessi nel mercato.