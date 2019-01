Ivrea, lancio di sassi contro canoisti sulla Dora: chiuso per 2 ore il Ponte Vecchio

IVREA - Follia. Non ci sono altri termini per descrivere la bravata, o meglio gesto criminale, compiuto ieri pomeriggio da alcune persone al momento sconosciute che si sono messe a lanciare sassi dal Ponte Vecchio contro i canoisti impegnati in allenamenti sulla Dora.

Il lancio di sassi

E' stato uno dei canoisti ad avvisare la polizia locale: in un primo momento si è pensato potesse trattarsi di calcinacci caduti dal ponte, ma è stato lo sportivo a riferire di aver visto alcuni ragazzi lanciare i sassi. Sassi che per poco non hanno fatto davvero male ai canoisti impegnati nell'allenamento. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, la polizia locale e anche la vicesindaca di Ivrea, Elisabetta Ballurio. In corso le indagini per risalire agli autori del gesto folle, scappati nel nulla. Il ponte è stato chiuso per due ore a titolo precauzionale.