Fognini è lo «Sportivo ligure dell'anno»

GENOVA - La 26a edizione del premio «lo Sportivo Ligure dell'Anno» va a Fabio Fognini. Il tennista di Arma di Taggia, quest'anno vincitore di tre tornei ATP, succede al motociclista Niccolò Canepa. Il 2018 è stata la sua stagione migliore. Fognini è il terzo azzurro, dopo Barazzutti e Panatta,a vincere tre titoli ATP in una stagione: i primi due, a San Paolo il 4 marzo e a Bastad il 22 luglio (in terra battuta) e il terzo, a Los Cabos, sul cemento, superficie su cui l'ultimo successo italiano risaliva a 16 anni prima. Con 8 tornei ATP conquistati in singolare, il campione ligure è secondo nella classifica di vittorie azzurre dietro Adriano Panatta (10).

UNANIMITÀ - «Fognini merita questo riconoscimento - spiega Ilaria Cavo,assessore regionale allo sport - il comitato per lo Sport della Regione Liguria lo ha scelto all'unanimità». Tre sono le menzioni speciali. A Linda Cerruti del nuoto sincronizzato, a Francesco Bocciardo, nuotatore disabile, a Benedetta Di Salle,velista.